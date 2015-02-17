Varufakis: AB ile anlaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, ülkesinin borçları konusunda iki gün içinde uzlaşmaya varılması için "ne gerekiyorsa" yapacaklarını söyledi. Varufakis, bu açıklamayı Euro Grubu maliye bakanlarıyla görüşmesinden sonra yaptı.

Görüşme beklenenden önce sona ermiş ve Varufakis, Avrupa Birliği'nin teklifini "saçma" olarak nitelemişti.

Yunan bakan, daha sonraki açıklamasında "Sonunda Yunanistan'ın sorunlarına çare olacak bir anlaşmaya varacağımızdan eminim" dedi. Yunanistan 240 milyar euroluk borcunu yeniden yapılandırmak istiyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Varufakis, "önümüzdeki 48 saat içinde Avrupa'nın hem Yunanistan hem de Avrupa'yı tatmin etmek için gerekli olan ifadeleri" bulacağını söyledi.

Ancak Yunan Maliye Bakanı, mevcut programın devam edip etmeyeceği konusunda "ciddi bir anlaşmazlığın" olduğunu belirtti.

AB uzatma, Yunanistan köprü kredisi istiyor

25 Ocak'taki seçimlerle iktidara gelen radikal sol Syriza partisi, ağır kemer sıkma önlemleri içeren bu programı uygulamama sözü vermişti.

Varufakis, kendisine imzalamaya hazır olduğu bir sonuç bildirisi sunulduğunu ancak, toplantı başlamasına dakikalar kala bu bildirinin geri çekildiğini kaydetti.

Euro Grubu Başkanı, Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem de Yunanistan'la yardım programının uzatılması konusunda uzlaşmaya varmak için hâlâ zaman olduğunu söyledi.

"Anlaşmanın uzatılmasının koşulları üzerinde uzlaşmak için bol bol zaman var. Yunanlı meslektaşlarım bir köprü kredisinden bahsediyor - bu uzatma için kullanılandan farklı bir söz" dedi.

Dijsselbloem, Cuma günü yeni bir görüşme yapmanın mümkün olduğunu ancak bunun "Yunanlılara bağlı olduğunu" söyledi, "Benim tercihim programın uzatılması ve bana göre bu hala uygun bir çözüm" diye konuştu.

Yunanistan'a sağlanan kurtarma paketinin süresi 28 Şubat'ta doluyor. Varılacak yeni bir anlaşmanın üye ülkelerin hükümetlerince de onaylanması gerektiği için zaman daralıyor.