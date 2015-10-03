Varto'nun 99 köyünden 91'inde sandık taşıma kararı

Muş'un Varto ilçesinde birçok bölgenin “Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmesinin ardından, İlçe Seçim Kurulu 91 köyün sandıklarının 20 köyde birleştirilmesine karar verdi. 7 Haziran seçimlerinde HDP, toplam 99 köyün bulunduğu ilçede yüzde 93'ün üzerinde oy almıştı.

DİHA’da yer alan habere göre, HDP İl Eş Başkanı Elif Çetinbaş, “AKP'nin seçimlerin ardından bölgede kapsamlı bir savaş başlattığını ve temel hedeflerinin HDP'nin güçlü olduğu yerlerde seçim yaptırmama olduğunu” savundu.

Sandık taşıma ve birleştirme kararlarında "güvenlik" gerekçesi gösterildiğini belirten Çetinbaş, "Varto'da şehitliğe ve halka saldırıların başlamasının ardından böyle bir kararın alınması dikkat çekici. Orada halkın güvenliğini tehdit eden devletin kendisiyken, faturası halka kesilip sandıklar taşınıyor. Partimizin yüzde 93 oranında oy aldığı ilçede sandıkların birleştirilmesinin tek gerekçesi AKP'nin Kürdistan'da ve özellikle partimizin güçlü olduğu yerlerde seçim yaptırmama çabasından ibarettir" diye konuştu.

Sandık taşıma kararına karşı İlçe Seçim Kurulu'na itiraz ettiklerini söyleyen Çetinbaş, “koşullar ne olursa olsun, halkın iradesine sahip çıkarak sandık başına gideceğini” söyledi.