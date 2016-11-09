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Politika

Varto Belediye Başkanı tutuklandı!

Ekinci, 3 Ekim'de gözaltına alınmıştı

09 Kasım 2016 23:37

Muş'un Varto ilçesinin DBP'li Belediye Eş Başkanı Sabite Ekinci tutuklandı.

Varto Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Muş'un Varto ilçesinin DBP'li Belediye Eş Başkanları Sabite Ekinci ile Hüseyin Güneş 3 Ekim akşamı gözaltına alındı.

'Terör örgütüne üye olma, finans sağlama, belediye ihalelerinde usulsüzlük' iddiasıyla gözaltına alınan Sabite Ekinci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Sabit Ekinci, tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevine kondu.

Diğer Belediye Eş Başkanı Hüseyin Güneş'in sorgusunun devam ettiği belirtildi. 

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