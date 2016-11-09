Varto Belediye Başkanı tutuklandı!

Muş'un Varto ilçesinin DBP'li Belediye Eş Başkanı Sabite Ekinci tutuklandı.
Varto Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Muş'un Varto ilçesinin DBP'li Belediye Eş Başkanları Sabite Ekinci ile Hüseyin Güneş 3 Ekim akşamı gözaltına alındı.
'Terör örgütüne üye olma, finans sağlama, belediye ihalelerinde usulsüzlük' iddiasıyla gözaltına alınan Sabite Ekinci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Sabit Ekinci, tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevine kondu.
Diğer Belediye Eş Başkanı Hüseyin Güneş'in sorgusunun devam ettiği belirtildi.