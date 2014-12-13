Bakandan skandal sözler: Varsa ufak tefek hırsızlıkları büyütmeye çalışıyorlar!

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak, "yol ile yolsuzluğun bir arada olamayacağını" belirterek, "Yol varsa burada yolsuzluk olmaz. Varsa ufak tefek hırsızlıkları falan filan onu da büyütüp şey yapmaya çalışıyor" dedi.

Fikri Işık, AKP Adapazarı İlçe Kongresi'ne katılmak için Adapazarı'na geldi. Kongrede konuşan Bakan Işık, hükümetle ilgili yolsuzluk iddialarına değindi.

'Yolla yolsuzluk bir arada olmaz'

Yolsuzluğun yapıldığı bir ülkede yol yapmaya paranın kalmayacağını söyleyen Bakan Işık sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz yol yaptıkça birileri bizi yolsuzlukla suçlamaya kalktı. Değerli arkadaşlar yolla yolsuzluk bir arada olmaz. Eğer bir yerde yolsuzluk yapılıyorsa yola kaynak bulamazsınız. Yol yapmaya para kalmaz. Bütün kaynaklar yolsuzluğa gider. Eğer bir yerde yol varsa demek ki, kaynaklar yolsuzluğa değil yola gidiyordur.



100 kilometre yol yapan bir ülke eğer 12 yılda 17 bin 500 kilometre yol yaptıysa, demek ki yol var. Yol varsa burada yolsuzluk olmaz. Varsa ufak tefek hırsızlıkları falan filan onu da büyütüp şey yapmaya çalışıyor. Ona da karşıyız. Onunla ilgili de her türlü mücadeleyi veriyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah yolsuzluklarla mücadelede çok daha etkin tedbirleri yürürlüğe koyacağız."

'Yolsuzluk iddialarını gerekçe göstererek operasyon yaptılar'

Bakan Fikri Işık, "paralel yapının bazı ülkelerden talimat aldığını ve Türkiye'de yolsuzluk iddialarını gerekçe göstererek operasyon yaptığını" öne sürerek, "Paralel yapıda gördüğünüz gibi. Birtakım çok sevdikleri bazı ülkelerden aldıkları talimatlarla Türkiye'de hükümete operasyon yapmanın olsa olsa gerekçesidir. Yoksa yolsuzluk yapıldığı için bu operasyonlar yapılmadı" diye konuştu.

Bakan Işık, Sakarya'da katıldığı kongrenin ardından Kocaeli'ye hareket etti.