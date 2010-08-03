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Yaşam

Varolmayanı gösterdiler

Jurasic Park filmlerinden tanıdığımız üç dinozordan biri olan Triceratops'un hiç varolmadığı açıklandı

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Jurasic Park filmlerinden tanıdığımız üç dinozordan biri olan Triceratops'un hiç varolmadığı açıklandı



Jurasic Park gibi filmlerin de sayesinde en iyi tanıdığımız üç dinozordan biri olan Triceratops'la ilgili inanılmaz bir açıklama yapıldı.

Bilim insanları, Brontosaurus ve T-Rex'in ardından herkesin en iyi tanıdığı üçüncü dinozor türü olan Triceratopsların asla varolmadığını söylüyorlar.

Yapılan yeni araştırmaların ışığında, Triceratops'un sadece başka bir dinozor türünün "yavru" hali olduğu düşünülüyor.

Torosaurus ve Triceratopsların kemiklerini inceleyen araştırmacılar, iki dinozor türünün arasındaki aşırı benzerliğin sonrasında, Triceratopsların asla varolmadığını, onların sadece Torosaurusların yavru halleri olduğunu açıkladılar.



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