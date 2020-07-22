Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Özelleştirme furyası dünyada kendini tüketmiştir

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, yatırımcı çekmek için aktif rol üstleneceklerini ifade ederken, "1980'lerde başlayan özelleştirme furyası ve bu yolla devleti ekonomide küçültme düşüncesi dünyada kendini tüketmiştir" diye konuştu.

Bloomberg haber ajansına bir röportaj veren Sönmez, "Özel sektörün ölçeğinin yetmediği alanlarda yatırım yapan, doğrudan yatırımcı çeken ve bu yolla hem ölçek büyüten hem de piyasa yapısını değiştiren bir rol oynayacağız" dedi.

Singapur ve Malezya'daki varlık fonlarının bu modeli başarıyla uyguladığını ifade eden Sönmez, "TVF birkaç yılda yıllık 10 milyar dolarlık projeyi finanse edecek" diyerek sözlerine devam etti.