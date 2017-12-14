Varlık Fonu Başkan Vekili: 'Babayiğit Fund’ kurmak istiyoruz

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Başkan Vekili Himmet Karadağ, yerli oto projesinin finansmanında kullanmak amacıyla "Babayiğit Fund" (Babayiğit Fonu) kurmak istediklerini söyledi. Fonun yol haritası niteliğindeki stratejik planın Başbakanlık'a gönderildiğini belirten Karadağ, ancak üzerinde güncellemeler yapılacağını ifade etti

Reuters'ın haberine göre Karadağ; yerli otomobil projesinde yer almak için bir görevlendirme almadıklarını ancak Bilim ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü ile stratejiyi konuştuklarını aktararak, Babayiğit Fund ile ilgili şunları söyledi:

"TVF tarafında görev verilirse finansmanda yer almak istiyoruz. Babayiğit Fund kuralım. Bilim ve Sanayi Bakanı'na söyledik, bize görev düşerse hemen fon kurarız. Babayiğit Fund kurarsak katılma belgeleri kapış kapış gider... Stratejisini konuştuk, görev verilmedi. Bana denirse 1 milyar dolar fon lazım, hemen çıkarırız... Çalışılıyor konsorsiyumda. Fon tarafında, finansman tarafında pasifi nasıl şekillendiririz diye söyledim, bu mümkün."

"Stratejik plan Başbakanlık’a gönderildi"

Aynı zamanda Borsa İstanbul yönetim kurulu başkanı olan Karadağ, Reuters ile yaptığı söyleşide TVF'nin çalışmaları ile ilgili değerlendirmede bulunarak, "Stratejik Plan Başbakanlık'a gönderildi, üzerinde güncellemeler yapılacak, bakanlar kurulu ve başbakanın gündemine göre çalışmalarımızı sunacağız" dedi. Bu stratejik plan doğrultusunda TVF bünyesindeki varlıkları yönetip geliştireceklerini belirten Karadağ, kamuya ait varlıkları daha etkin yöneterek varlıkların değerini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Sadece Milli Piyango ve TJK’den 1 milyar lira üzerinde yıllık likit kazanabiliriz"

Karadağ, "TVF'ye iki lisans devredildi. Milli Piyango ve Türkiye Jokey Kulübü'nün değerleme çalışmaları taslak olarak yapıldı. Doğru şekilde yönettiğimizde ikisinden bile 1 milyar lira üzeri yıllık likit kazanabiliyoruz. Diğer şirketler de profesyonel şekilde yönetilerek mevcut portföyümüzün değeri iki katına çıkarılabilir" diye konuştu.

"Kapı kapı dolaşıp kredi arıyor değiliz"

Karadağ'ın verdiği bilgiye göre TVF portföyünde yaklaşık 50 milyar dolarlık varlık bulunuyor. TVF'de uluslararası işbirlikleri için görüşmeler yürüttüklerini belirten Karadağ, "Uluslararası yatırım bankaları ile görüşüyoruz ama kapı kapı dolaşıp Varlık Fonu için kredi arıyor değiliz" dedi.

Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamak, uluslararası kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmek ve büyük projelere kaynak yaratmak amacıyla geçen yıl Ağustos ayında kurulan TVF'ye çeşitli banka ve şirketlerdeki kamu hisseleri, bazı KİT'ler ile at yarışları ve şans oyunlarına dair lisanslar 49 yıllığına devredilmişti. TVF'ye devredilen şirketler arasında Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, Borsa İstanbul, Türksat ve Türk Telekom'un sermayelerinde bulunan Hazine hisselerinin yanı sıra THY ve Halkbank'taki Özelleştirme İdaresi hisseleri bulunuyor.