Varlık barışından 135 milyar lira bekleniyor

Yurt dışından Türkiye'ye getirilmesi beklenen 135 milyar liralık varlıklarla ilgili vergilendirme ve inceleme yapılmayacağı güvencesi verildi. Maliye Bakanlığı'nda üst düzey bir yetkili, "Şu anda vergisiz varlık barışını dünyada yasal anlamda düzenleyen bir ya da iki ülkeden biriyiz. Diğer ülkelere göre bir adım öndeyiz" dedi.

Yeni Şafak'tan Cahit Saraçoğlu'nun haberi şöyle:

Maliye Bakanlığı yurtiçi ve yurtdışında ilk olarak 80 milyar liralık yapılandırma gerçekleştirdi. Bu kapsamda bazı hesaplamalara göre, yurt dışından 135 milyar liranın varlık barışı kapsamında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Vergisiz olarak getirilme imkanı teşvik edilen düzenleme ile ilgili tebliğ yayımlandı. Yapılandırma Kanunu'nda tereddütlere yol açan bazı ifadeler tebliğle giderildi. Yurtdışından getirilecek varlıklarla ilgili vergilendirme olmayacağı ve inceleme yapılmayacağı yönünden her türlü güvence verildi.

Son tarih 31 Aralık

Buna göre, 6736 sayılı Kanun'un 7'nci maddesi çerçevesinde yurt dışındaki varlıkların gümrükler, bankalar ve finansal aracı kuruluşlar üzerinden 31 Aralık 2016 tarihine kadar Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varları serbestçe tasarruf edebilecekler. Yine gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 31 Aralık 2016 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedebilecekler. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek.

Her türlü güvence verildi

Kanunun 7'nci maddesinin 6'ncı bendinde ortaya çıkan bazı ifadelerin yurtdışındaki mükellefler üzerinde tereddüt oluşturduğu iddiaları ise Maliye Bakanlığı'nda üst düzey bir yetkili tarafından 'lüzumsuz tereddüt' ifadeleri ile değerlendirildi. Yetkili, yurtdışındaki mükelleflerin tereddütlerini tebliğ ile giderdiklerini belirtti.

Para cezası kesilmeyecek

Maliye Bakanlığı yetkilisi, söz konusu bentte; “Bu şekilde Türkiye'ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıklar nedeniyle, madde hükmünden yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri hakkında, hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılmayacak. Vergi cezası ve idari para cezaları kesilmeyecek” ifadesinin yer aldığını hatırlattı.

Bu rakam ekonomik darbeye 'DUR' der

Dünyada her ülkenin kendi vatandaşlarının başka ülkelerde bulunan paralarını kendilerine getirmek istediğine dikkat çeken yetkili, Türkiye'nin öncelikli hedefinin vatandaşlarının yurt dışında bulunduğu tahmin edilen 135 milyar lirasının varlık barışı kapsamında Türkiye'ye getirilmesi olduğuna işaret etti. Söz konusu tutarın son aylarda Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik darbe girişimlerine 'dur' diyecek önemli tutar olduğuna dikkat çeken yetkili, “Şu anda vergisiz varlık barışı uygulamasını dünyada yasal anlamda düzenleyen bir ya da iki ülkeden biriyiz. Yani diğer ülkelere göre bir adım öndeyiz” tespitini yaptı.