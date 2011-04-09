-VARLIK BARIŞI UZATILMAYACAK İSTANBUL (A.A) - 09.04.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Varlık Barışının süresinin uzatılması ve yeni bir Varlık Barışı'nın söz konusu olmadığını söyledi. Şimşek, Koç Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Fordham Üniversitesi tarafından düzenlenen ''Jeopolitiğin İş Dünyası Üzerindeki Etkileri'' başlıklı uluslararası konferans kapsamında yaptığı ''Türkiye Ekonomisine Genel Bakış'' konulu konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Varlık Barışı'nın 2 Mayıs'a alınmasının sebebi nedir?'' sorusu üzerine Şimşek, Varlık Barışı'nın süresinin uzatılması ve yeni bir Varlık Barışının söz konusu olmadığını söyledi. Şimşek, çıkarılan tebliğle Varlık Barışı'ndan yararlanmak isteyip de gerekliliklerini yerine getiremeyen mükellefler için fırsat sunulduğunu ve 2 Mayıs'a kadar süre verildiğini belirtti. Bir soru üzerine Şimşek yeni bir varlık barışının gündemde olmadığını ve ihtiyaç olduğu kanısında da olmadığını belirterek, ''Zaten biz cumhuriyet tarihinin en kapsamlı barış projesini uygulamaya koyduk. Gayet başarılı gidiyor, yoğun bir ilgi var. Dolayısıyla gündemde bu türden bir yaklaşım ve çalışma söz konusu değil'' dedi. Bir gazetecinin İDO'nun değerinden az bir fiyata satıldığına ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine Şimşek, özelleştirmelerde kurulan komisyonun özelleştirilecek varlığın değerini belirlediğini ifade ederek, ihalede de o değerin altına inilmediğini söyledi. Şimşek, ''Mutlaka bir değer tespiti yapılmıştır. Mutlaka o çerçevede o özelleştirme söz konusu olmuştur. Neyin ucuz, pahalı, yeterli, yetersiz olduğu konusu dışarıdan bakılarak anlaşılamayabilir. Önemli olan o şirketin şu anda yarattığı değerdir veya geleceğe ilişkin beklentilerdir. Olaya o çerçevede bakmak lazım'' dedi. -PETROL FİYATLARI- ''Petrol fiyatları artarsa vergilerle müdahale etmeyi düşünür müsünüz?'' sorusuna da Bakan Şimşek, şu yanıtı verdi: ''Hiçbir şekilde bu dönemde vergileri artırmadık. Benzin fiyatlarındaki artış tamamen petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor. Bizim vergi yükümüz sürekli bir şekilde aşağıya iniyor. Çünkü biz vergiyi nominal düzeyde sabit tutuyoruz. Ama bu ülkede biraz enflasyon var. Bu nedenle topladığımız verginin reel değeri düşüyor. Vergi yükünde artış yok ve olmayacak. Petrol fiyatlarındaki artış şu veya bu şekilde ülkeye ve ekonomiye yansıyor. Keşke sihirli bir değnek olsa ve bunun yansımasını engelleyebilsek. Öbür türlü söylemler, popülist söylemlerdir. Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Petrol fiyatları arttığı zaman maliyeti artar, ya siz başka vergileri artırıp, o vergiyi düşürürsünüz ya da bu ülkeyi daha fazla borç altına sokarsınız. Öyle kolay bir çözüm yoktur. Bizim için Türkiye'nin geleceği önemli. Seçim arefesinde bu türden çok söylemler var ama biz o popülizm tuzağına düşmeyeceğiz. Türkiye için ne doğruysa onu yapacağız.''