Varise bir günde son

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlanan lazer teknolojisi sayesinde varisler bir günde tedavi edilebiliyor.



Hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Ali Kadri Çırak, yaptığı açıklamada, toplardamarların genişlemesi ve şişmesi olarak bilinen varisin, vücudun en fazla basınç altında kalan bölgesi olan bacakların alt kısımlarında görüldüğünü, bu rahatsızlığın yalnızca estetik açıdan değil, sağlık açısından da önlem alınmayı gerektirdiğini belirtti.



Türkiye'nin en önemli göğüs hastanelerinden biri olduklarını bildiren Çırak, göğüs hastalıkları konusunda gösterdikleri başarıyı yeni yatırımlarla yan dallarda da yakalamayı başardıklarını ifade etti. Çırak, "Kalp-damar kliniğimize kazandırdığımız son teknoloji lazer cihazımız sayesinde varis şikâyetiyle gelen hastalarımıza İzmir'de devlet hastanelerinde olmayan bir hizmeti veriyoruz" diye konuştu.



Varise 1 günde son



Hastanenin Kalp-Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Kara, bazı hormonal rahatsızlıklarını, fazla kilo, ayakta kalma, çalışma şartları, beslenme alışkanlıklarının varise sebep olduğunu vurguladı.



Günümüzde varis hastalıklarının kalp-damar klinikleri tarafından gözardı edildiğini, bu rahatsızlıkla ilgili operasyonların daha çok güzellik merkezlerinde yapıldığına dikkati çeken Kara, varis tedavilerinin işin uzmanları tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi.



Opr. Dr. Kara şöyle konuştu:



"Hastanemizde 3 farklı varis operasyonu uyguluyoruz. Hem örümcek ağı varislerini, hem de neştersiz varis ameliyatlarını (endovasküler lazer tedavisi) yapabilecek donanıma sahibiz. Eskiden varis operasyonu geçiren hasta 5-6 gün yatardı. Endovasküler, yani neştersiz lazer tedavisi uygulanan hasta ise sabah operasyona girip, akşam evine gidebiliyor. Lazerle varis tedavisini özel kurumlar hariç, devlet ve üniversite hastaneleri arasında İzmir'de sadece biz uyguluyoruz."



(AA)

