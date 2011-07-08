-VARIŞ NOKTAMIZ AB ÜYELİĞİ ANKARA (A.A) - 08.07.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin geleceğinin AB üyeliğinde olduğuna yönelik hiçbir şüphelerinin olmadığını söyledi. Bağış, yeni döneme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 60. hükümet döneminde "iftiharla sürdürdüğü" Devlet Bakanı ve Başmüzakereci görevini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "teveccühleri" ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "yüksek takdirleriyle" 61. hükümet döneminde, bu kez Avrupa Birliği Bakanı olarak sürdürecek olmaktan büyük onur duyduğunu kaydetti. Hükümetin müstakil bir Avrupa Birliği Bakanlığı ihdas etmesinin, son 9 yılda AB sürecini daha da ileriye taşıma kararlılığının somut bir tezahürü olduğunu kaydeden Bağış, "Bu kararlılığın bir başka ifadesi olarak, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 2011/7 sayılı genelge ile başmüzakereci görevinin yanı sıra, 'müzakere heyeti başkanlığı' görevi de Avrupa Birliği Bakanı'na tevdi edilmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinin, tüm koordinasyonu ve yönlendirilmesi Avrupa Birliği Bakanlığı uhdesinde tek elde toplanmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. "Türkiye'nin muasır medeniyet yolculuğunun varış noktası olan AB üyeliği" konusunda çok önemli bir dönemece girildiğini ifade eden Bağış, şunları dile getirdi: "Artık her alanda olduğu gibi, AB sürecinde de AK Parti'nin ustalık döneminin etkilerini hissedeceğimizden milletimizin şüphesi olmamalıdır. Türkiye ve AK Parti hükümeti, bu süreci başarıyla nihayetlendirecek özgüven, imkan ve kabiliyete sahiptir, muktedirdir. Avrupa Birliği'nin de bu kararlılığımızı görerek, artık ezberinden konuşmayacağını, Türkiye'ye karşı daha makul, dengeli ve objektif bir tutum takınacağını ümit ediyor, bekliyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği açısından alışılmış, bilindik kelamların çok daha ötesinde bir yerde ve önemdedir. Türkiye'nin geleceğinin AB üyeliğinde olduğuna yönelik hiçbir şüphemiz yoktur. Avrupa Birliği'nin geleceğinin de Türkiye'nin üyeliğinde olduğu konusunda hiç kimse şüphe duymamalıdır." Bağış, bu yeni dönemde, şüphelerin yerini güvene; korku ve paranoyaların yerini özgüvene bırakacağı bir sürecin içine girileceğine olan inancını vurgulayarak, başta muhalefet partileri olmak üzere tüm STK'ların, iş dünyasının, akademik çevrelerin ve medyanın demokratikleşme, şeffaflaşma ve kalkınma olarak gördükleri AB sürecine desteklerini güçlendirerek devam ettireceklerine inandığını belirtti. Bugüne kadar müzakere heyeti başkanlığını yürüten Dışişleri Bakanlarına ve özellikle Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına şükranlarını sunan Bağış, "Bu yeni dönemde, Sayın Başbakanımızın önderliğinde ve direktifleri doğrultusunda Avrupa Birliği Bakanlığı olarak, tüm bakanlıklarımızla aynı uyum ve koordinasyon içerisinde çalışacağımızın bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.