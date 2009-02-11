Vardiyalı çalışmak uyku bozukluğu yapıyor

Amerikan Hastanesi Uyku Bozuklukları Kliniği Şefi Dr. Sabri Derman, vardiyalı çalışmanın depresyona, davranış bozukluklarına, kronik hastalıklara ve uyku bozukluklarına neden olabildiğini bildirdi.



Derman yaptığı yazılı açıklamada, eskiye oranla vardiyalı çalışan insan sayısının giderek arttığını belirterek, bu tür çalışmanın, doğal ritmin bozulmasına neden olduğunu, vücudun iç ve dış gereksinimlerine uyum göstermesini zorlaştırdığını kaydetti.



Vardiyalı çalışmanın, "Depresyona, davranış bozukluklarına, kronik hastalıklara ve uyku bozukluklarına neden olabildiğini" ifade eden Derman, sık sık ve düzensiz değişen vardiya saatlerinin en çok uyku sağlığını bozduğunu vurguladı. Derman, vardiyalı çalışanlarda sürekli yorgunluk, depresyon ve yalnızlık, soğuk algınlıkları ve grip, sindirim sistemi sorunları, adet bozuklukları, şişmanlık, kalp hastalıkları görüldüğünü bildirdi.



Sabri Derman, daha çok trafik kazası yaptığını ileri sürdüğü vardiyalı çalışanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için yapmaları gerekenleri şöyle sıraladı:



"Uyku sağlığını ciddiye almak şarttır. Yatak odasının sessiz, karanlık ve serin olmasına çalışın. Gerekirse kalın perdelerle veya alüminyum kağıtlarla yatak odası penceresi olabildiğince ışık geçirmez hale getirin. Ev içi ve sokak gürültülerinin kontrol edilemediği hallerde yumuşak silikondan kulak tıpaları ve ışık geçirmez maskeler kullanmak da yararlı olabilir.



Kapıya 'Lütfen rahatsız etmeyin' yazısı koyun. Yattığınız odada kedi–köpek, kuş gibi evcil hayvanlar bulundurmayın, hele yatağınıza hiç almayın. Günün ana yemeği vardiya sırasında olmak üzere düzenli ve az miktarlarda yemek yiyin, yatarken çok su içmeyin, kahve, nikotin ve alkol kullanmaktan kaçının. Vardiya sırasında abur cubur atıştırmaktan kaçının, yürümeye veya egzersiz yapmaya çalışın. İşten sabah çıkınca koyu güneş gözlüğü takın, bir an önce yatağınıza ulaşmaya çalışın. Gece çalışıp gündüz de 'normal' sosyal ve aile hayatını sürdürmeye çalışanların her iki alanda da başarısız olduklarını gösteren, özellikle Kuzey ülkelerinde yapılmış çok sayıda bilimsel çalışma vardır. Uyku ilaçlarından kaçının."



(AA)

