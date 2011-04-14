-''VARDİYA BİZDE''DEN ALKIŞLI PROTESTO İSTANBUL (A.A) - 14.04.2011 - ''Balyoz Planı'' davası sanıklarının eş ve yakınları tarafından oluşturulan ''Vardiya Bizde Platformu'' üyesi bir grup, ikinci kez Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi önünde alkışlı protestoda bulundu. Adliye önünde toplanan ve aralarında ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanığı eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan'ın da bulunduğu ''Vardiya Bizde Platformu'' üyesi grup, dava kapsamında tutuklanan sanıkların serbest bırakılmaması nedeniyle 5 dakika boyunca alkışlı protesto gerçekleştirdi. Grup, ''Adalet peşinde vardiya bizde'' sloganı atılmasının ardından dağıldı. Gazetecilere bir açıklama yapan Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan, eşinin İstanbul ikinci bölgeden bağımsız milletvekili adayı olması kararına saygı duyduğunu ve Doğan'ın seçim kampanyasının ''Cumhuriyet İçin Güç Birliği Platformu'' tarafından yürütüleceğini belirtti. Nilgün Doğan, ''Bizim aslında ailece öteden beri hiç siyasetle ilgimiz olmadı. Çok yakından izledik, ama eşimin hiçbir zaman milletvekili adayı olmak gibi bir düşüncesi, fikri yoktu. Fakat bu mahkeme sürecinde CHP'den 10 kadar milletvekili mahkemeleri izlemeye geldi. Orada adaletin mülkün temeli olduğu değil de bunun bir aracı olduğunu onlar da gördüler. Kişisel olarak büyük ihtimalle fikirlerini parti platformlarında dile getirmişlerdir'' dedi. Bir basın mensubunun, ''Ergenekon' ve 'Balyoz Planı' davaları sanıklarının, milletvekili adayı olmasının eleştirildiğinin'' hatırlatması üzerine Nilgün Doğan, ''Yoğunlukla, Ergenekon ve Balyoz tutukluları için eleştiriler yapılıyor. Geçtiğimiz dönem bu yolla Meclise giren, aynı çalışmaları yürüten partiler var. Onlar için niye aynı yoğunlukta eleştiriler yapılmıyor, onu sormak lazım'' ifadesini kullandı.