-''VARDİYA BİZDE''NİN DİLEKLERİ TEMSİLİ AĞAÇTA İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Balyoz davası sanıklarının yakınlarının oluşturduğu ''Vardiya Bizde Platformu'' üyeleri, dileklerini temsili ağaca astılar. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşma salonu önünde bir araya gelen ve yakınlarının fotoğraflarının basılı olduğu tişörtleri giyen platform üyeleri, ''Davalar yayınlansın halk aydınlansın'', ''Dileklerimiz tez zamanda gerçekleşsin'' ve ''Bahar geldi topraktan delil çıkabilir'' şeklinde slogan attı. Grup adına basın mensuplarına açıklama yapan emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan, bugünün Hıdırellez olduğunu hatırlatarak, ''Bugün temsili dilek ağacı oluşturduk. Ağaca asacağımız notlarda, eşlerimize bir an önce kavuşmayı diliyoruz'' dedi. Doğan, davanın yayınlanması için bir süre önce 50 bin imza toplayıp Adalet Bakanlığına başvurduklarını belirterek, ''Ergenekon, Balyoz gibi davaların herhangi bir televizyon kanalında naklen yayınlanması için başvurular yaptık. Çünkü mahkeme salonunu bırakın diğer şehirlere İstanbul'a bile ne kadar uzak olduğu ortada. İçeri ses kayıt ya da görüntü cihazı alınmıyor. Dolayısıyla içeride olanlardan hiçbir yurttaşımızın haberi olmuyor. Bana sorulduğunda ve davaları anlattığımda herkes dehşet içinde dinliyor. İnanamıyorlar. Eşlerimiz de içerde seslerini soluklarını duyuramayacak durumda. Eşlerimiz özgürlüklerine kavuşana kadar onların gözü kulağı olacağız'' diye konuştu. Gruptakiler, daha sonra ''Yakınlarımızın özgür kalmasını Allah'tan diliyoruz'' diyerek, dileklerini temsili ağaca astılar. Temsili ağacı duruşma salonu önüne bırakan platform üyeleri, eylemlerinin ardından duruşmayı izlemek üzere mahkeme salonuna girdi.