-VARDAR: DÜNYANIN SONU DEĞİL İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, Trabzonspor karşısında beklemedikleri 3 puan kaybına uğradıklarını, ancak ligin uzun bir maraton olduğunu ve bu yenilgiyi telafi edebileceklerini söyledi. Sinan Vardar, Trabzonspor karşısında iyi oynadıklarını belirterek, ''Futbolcularımız çok iyi mücadele etti. Sahada kora kor bir mücadele vardı. Bence maçın hakkı beraberlikti. Son dakikada Tabata'nın vuruşu gol olabilirdi. Sonuçta 3 puan kaybettik, ancak bu dünyanın sonu değil. Çok iyi bir teknik direktörümüz ve kaliteli kadromuz var. Hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz'' diye konuştu. Teknik direktör Schuster'in yaptığı değişiklikler nedeniyle haksız yere eleştirildiğini belirten Vardar, ''Schuster mükemmel bir teknik adam. Avrupa'nın önemli teknik direktörleri arasında yer alıyor. Bence yaptığı değişiklikler doğruydu. Futbol bu, kaybedersin veya kazanırsın. Maçın geneline bakarsınız sonuç berabere olmalıydı'' ifadelerini kullandı. Vardar, sakatlığı süren Quaresma'nın olmayışının kendileri için dezavantaj olduğuna da değinerek, ''Quaresma en formda olduğu dönemde sakatlandı. O oynayınca rakipten en az iki kişi tutmaya çalışıyor. Her şeye rağmen yerine görev yapan futbolcularımız da iyi oynadılar. Şimdi milli maç arası var. Quaresma'nın Porto ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına yetişeceğini düşünüyorum'' şeklinde konuştu. Maçın hakemi Kuddusi Müftüoğlu'nun çok büyük bir hatasının olmadığını ifade eden Vardar, ''Tansiyonu yüksek bir maçtı. İkili mücadeleler çok sert geçti. Bence hakem vasatın üstünde bir yönetim gösterdi'' dedi.