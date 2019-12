-Vardan'dan "iftar sofrası" yorumu İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, ''İnsanların bir araya geldiği, iftar sofralarında oruç tutanların hep birlikte Allah'ın emrini yerine getirmiş olmanın hazzını yaşadığı bir geleneğin yaşatılmasının ne zararı var'' dedi Vardan, MÜSİAD'ın geleneksel iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan ayında kardeşlik, yardımlaşma ve paylaşma duygularının üst düzeye ulaştığını kaydetti. Hemen herkesin, dünyanın hemen her tarafında kurulan iftar sofralarında Cenabı Allah'ın emrini yerine getirmiş olmanın hazzını yaşadığını dile getiren Vardan, kendilerinin de bu mutluluğu paylaşmak üzere yıllardır iftar yemekleri düzenlediklerini belirtti. Vardan, hem genel merkezde, hem şubelerde farklı şekillerde, farklı mekanlarda, öğrencilere, öğretmenlere, fakirlere, muhtaçlara ve birçok kesime iftar yemeği ikram ettiklerini anlatarak, hatta bu alanda bir gelenek oluşturduklarını, amaçlarının bu güzellikten, bu hazdan, bu bereketten hep birlikte yararlanabilmek olduğunu vurguladı. Bu yıl ramazan ayının ana gündemini, herkesin yakından takip ettiği gibi beş yıldızlı otellerde düzenlenen iftarların yapılıp yapılmaması konusunun oluşturduğuna işaret eden Vardan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hatta, tartışma öyle noktalara ulaştı ki, iftar programları düzenleyen kurumlar, kişiler büyük bir yanlış yapıyor pozisyonuna sokulmaya çalışıldılar. Sonuçta, bu gelişmelerden dolayı birçok kurum programlarını iptal etti. Bakınız, bu iftar programlarına öncülük etmiş bir kurum olarak, insanların bir araya geldiği, ramazanın ülkemizde yaşandığı mesajının verildiği, iftar sofralarında oruç tutanların hep birlikte Allah'ın emrini yerine getirmiş olmanın hazzını yaşadığı ve hatta tutamayanlara da bir şekilde örnek olunduğu bir geleneğin yaşatılmasının ne zararı var?'' Vardan, MÜSİAD olarak israfa ve gösterişe karşı olduklarını vurgulayarak, yardımlaşma ve paylaşmanın esas olduğunu çok iyi bildiklerini dile getirdi. Ömer Cihad Vardan, şunları kaydetti: ''Ama ne yazık ki, bazı kesimler tarafından iftar yemeklerinin yapılması, sanki mekana bağlı olarak tuhaf bir şeymiş gibi lanse edilmeye çalışılıyor ve hatta bu hayırdan insanlar mahrum ediliyor. Sonuçta biz MÜSİAD olarak ne bir gösterişe ihtiyaç duyuyoruz, ne kimseye bir şey ispatlamak durumundayız, ne de yaptığımız bu iftar programları, bizim diğer hayır-hasenatlarımızı etkiliyor, azaltıyor. Biz sadece ramazanın feyzi, rahmeti ve bereketini topluca paylaşmak, yürekleri birlikte çarptırmak için uzun zamandan beri bu buluşmaları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Kaldı ki, bu iftarları düzenlemek, diğer yardımların yapılmasının önünde bir engel değildir.'' -Afrika'daki açlık- Afrika'da yıllardır yaşanan açlık ve susuzluk sorununun had safhaya ulaştığına işaret eden Vardan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderlik ettiği yardım kampanyasıyla birlikte Somali özelinde Türkiye'de önemli bir hassasiyet oluştuğunu, yardım toplandığını, MÜSİAD üyelerinin önemli bir kısmının da bu kampanyaya katıldığını ifade etti. Vardan, kendilerinin de geçen hafta, önce tüm üyeleri kapsayan bir SMS bağış kampanyası düzenlediklerini belirterek, her yıl topladıkları erzak kolilerinin 2 bin adedini bu yıl Diyanet Vakfına, Somali'ye gönderilmesi için teslim ettiklerini, bu yardımların da bugün yola çıktığını söyledi. Ayrıca tüm MÜSİAD şubelerinde bir yardım kampanyası başlattıklarını bildiren Vardan, onların da bölgelerine bağlı olarak önemli meblağlarda yardım yaptıklarını kaydetti. MÜSİAD'ın iftarına, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, İTO Meclis Başkanı İbrahim Çağlar, THY Genel Müdürü Temel Kotil, MÜSİAD üyeleri ve iş dünyasından temsilciler katıldı.