Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Biz enerji alanında da bağımsızlığımızı güçlendirmenin derdindeyken, bazıları köstek olmanın derdinde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin enerji kesintisi konusundaki tavırlarını eleştirerek, "Biz enerji alanında da bağımsızlığımızı güçlendirmenin derdindeyken, bazıları köstek olmanın derdinde. Üretimle uzaktan yakından alakası olmayan kesimlerin oluşturmaya çalıştığı panik havasına kimse aldırış etmesin" dedi.

Bakan Mustafa Varank, İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılış programında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu’nun doğalgaz kısıntılarıyla ilgili eleştirilerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu ve partisinin, ülkede enerji tedarikini çeşitlendirmek için atılan her adıma açıkça karşı geldiğini savunan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enerji konusunda maalesef dışa bağımlı olduğumuz herkesin malumu"

"Ben ana muhalefetin liderine bir çift söz söylemek istiyorum. Bugün Kılıçdaroğlu aklınca birtakım açıklamalar yapmış. Enerji konusunda maalesef dışa bağımlı olduğumuz herkesin malumu. Buna rağmen, ülkemizin enerji tedarikini çeşitlendirmek için attığımız her adımda kendisi ve partisi bizim karşımıza dikildi. Enerji santralleri yapıyoruz, şantiyeleri basıp, 'Yaptırmayız.' diyorlar. Akkuyu’da nükleer enerji yatırımı yapıyoruz, 'Yaptırmayız.' diyorlar."

"Doğalgaz araması yapan gemilerimiz Doğu Akdeniz’deyken, 'Ne işimiz var Libya’da.' diyorlar"

"Doğalgaz araması yapan gemilerimiz Doğu Akdeniz’deyken, 'Ne işimiz var Libya’da.' diyorlar. Gidin araştırın, Saros Körfezi’nde yapacağımız LNG terminaline kim karşı çıkmış. O işi engellemek için CHP milletvekilleri neler yapmış. O terminali bitirmiş olsaydık belki bugün bu sorunu hiç yaşamayacaktık. Şimdi utanmadan sıkılmadan İran kaynaklı bir sorun yaşadığımızda açıklama yapıyorlar. Biz her alanda olduğu gibi enerji alanında da bağımsızlığımızı güçlendirmenin derdindeyken, bazıları sadece köstek olmanın derdinde. Ben bu art niyetli zihniyeti milletimize havale ediyorum.”