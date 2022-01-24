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Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Biz enerji alanında da bağımsızlığımızı güçlendirmenin derdindeyken, bazıları köstek olmanın derdinde

"Üretimle uzaktan yakından alakası olmayan kesimlerin oluşturmaya çalıştığı panik havasına kimse aldırış etmesin"

24 Ocak 2022 22:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanayiye yönelik doğalgaz ve elektrik kesintisi kararına ilişkin eleştirilerine yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz enerji alanında da bağımsızlığımızı güçlendirmenin derdindeyken, bazıları köstek olmanın derdinde" dedi.

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