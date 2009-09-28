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Yaşam

'Var mısın yok musun?'da hile var mı yok mu?

'Var mısın yok musun?' yarışmasında bir izleyecinin kaydettiği görüntüler 'Hile mi yapılıyor ?'sorusunu akıllara getirdi.

28 Eylül 2009 03:00

'Var mısın yok musun?' yarışmasında bir izleyecinin kaydettiği görüntüler 'Hile mi yapılıyor ?'sorusunu akıllara getirdi.

Var Mısın Yok Musun'da içinde 500 bin olması gereken ve açılmayan kutu yanlışlıkla açıldı. Kısa bir süre ekranda kalan kutunun içini görenler şoke oldu.

Bir vatandaş bu durumu kaydetti. İşte o görüntüler: Son haftalarda heyecanı doruklarda gezen Var Mısın Yok Musun’da cumartesi günü şok yaşandı. Açılmayan kutulardan birinin boş olduğu kayıtlara girdi.

Yarışmada sürekli en sona bir 500 bin kalıyor ancak kimse bu parayı kazanamıyordu. Ekran Timi’nin dikkat çektiği bu durumun ardından Cumartesi günü bir şok yaşandı.

Sidal adlı yarışmacının yarıştığı programın sonunda açılmayan kutulardan biri, programın bitişi sırasında yanlışlıkla açılınca kutunun boş olduğu kısa bir sürede olsa kayıtlara girdi. Bir vatandaşın tespit ettiği bu durum video paylaşım sitelerinde yerini aldı.

Banttan yayınlanan bir programda böyle bir durumun yaşanması ve buna bir açıklama getirilmemesi kafaları karıştırdı. Kutudaki yazının düşmüş olma ihtimali ve noterin unutkanlığını ihtimallerinin de değerlendirilmesi gereken bu görüntüler, Acun Ilıcalı’nın başını ağrıtacak gibi.

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