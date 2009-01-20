Var mı bu takıma yan bakan!





Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) resmi internet sitesinde yapılan yılın takımı oylamasında, 2008'in ilk 11'i belli oldu.



Fifa.com'un okuyucularına sunduğu oylamada, Real Madrid'in kalecisi Iker Casillas, Buffon ve Van der Saar'ı geride bırakarak birinci olurken, geri dörtlü Sergio Ramos, John Terry, Carles Puyol, Phillip Lahm'dan, orta saha Kaka, Steven Gerrard, Xavi, Frank Ribery'den, ileri uç da Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den oluştu.



2008'in takımında İspanya'nın Barcelona ekibinden 3, Almanya'nın Bayern Münih takımından ve İspanya'nın Real Madrid ekibinden 2'şer, İngiltere'nin Manchester United, Liverpool ve Chelsea takımları ile İtalya'nın Milan takımından da 1'er futbolcu yer aldı.



FIFA tarafından ''Yılın Futbolcusu'' seçilen, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, ankette en çok oyu alırken, ikinci sırada Barcelona'nın Arjantinli forveti Lionel Messi, üçüncü sırada da Real Madrid'in kalecisi Iker Casillas yer aldı.



Fifa.com okuyucularının belirlediği ilk 11 ve takımları şöyle:



Kaleci: Iker Casillas (Real Madrid)



Savunma oyuncuları: Sergio Ramos (Real Madrid), John Terry (Chelsea), Carles Puyol (Barcelona), Phillip Lahm (Bayern Münih)



Orta saha oyuncuları: Kaka (Milan), Steven Gerrard (Liverpool), Xavi (Barcelona), Franck Ribery (Bayern Münih)



Hücum oyuncuları: Cristiano Ronaldo (Manchester United), Lionel Messi (Bancelona)