Vanutu adalarında 7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma kurumu, Büyük Okyanus'taki Vanuatu adalarında 7 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Depremin, TSİ 11.29'da, Santo kentinin 291 kilometre kuzeybatısında yerin 35 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Vanuatu yakınlarında daha önce de 8,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Amerikan Jeoloji Kurumu, bu depremin merkezinin de Santo kentinin kuzeybatısında, 373 kilometre açıkta ve 33 kilometre derinlikte olduğunu bildirmişti.

Depremlerin can kaybı veya maddi hasara yol açtığına dair açıklama yapılmadı.