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Dünya

Vanuatu'da şiddetli deprem PORT VILA (A.A)

02 Şubat 2012 23:08

-Vanuatu'da şiddetli deprem PORT VILA (A.A) - 02.02.2012 - Güney Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da şiddetli bir deprem oldu.  ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Vanuatu'nun başkenti Port Vila'nın 124 kilometre batısında meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,1 olarak açıkladı.  Merkez, depremin 23 kilometre derinlikte oluştuğunu bildirdi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle ''Geniş çaplı yıkıcı bir tsunami tehditinin var olmadığını'' belirterek, ancak depremin merkez üssünün 100 kilometre çapında tsunamilerin meydana gelebileceğini belirtti.

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