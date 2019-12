Vanlı kıza yardım yağıyor

Van'da yırtık çizmeleriyle katıldığı 23 Nisan töreninde dikkat çeken minik kız için Türkiye'nin her yerinden yardım yağıyor.



Van Milli Eğitim Müdürü, küçük kıza tören için ayakkabı verildiğini ancak çocuğun bu ayakkabıları evde unuttuğunu söyledi.



Van'ın merkeze bağlı Ortanca Köyü'nde anasınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Gül Aydın'ın tören ayakkabılarını evde unutmasıyla ortaya çıkan `yırtık çizme' görüntüsü, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Tören kıyafeti içindeki Gül'ün fotoğrafını gazetelerde gören yüzlerce hayırsever, yardım için telefona sarıldı.



Van kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 300 Ortanca Köyü'nde tüm yurtta olduğu gibi dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Anasınıfından üst sınıflara kadar yüzlerce öğrencinin gerçekleştirdiği coşkulu kutlamaya, `yırtık çizme' gölge düşürdü. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay şöyle gelişti:



Ortanca Köyü İlköğretim Okulu'nda anasınıfı öğrencileri, 23 Nisan gösterisi için haftalar öncesinden hemen her gün çalışma yapıp hazırlandı. Öğretmenleri gösterilerde miniklerin giyeceği kıyafetin şeklini, rengini ve ayakkabısını saptadı. Ekipteki 10 öğrenciden kıyafet ve ayakkabı için 7'şer lira istendi, ödeyemeyecek durumda olanların parasını da okul yönetimi ve öğretmenler verdi.



Beyaz kazak ve çorap, turkuvaz etek, lacivert ayakkabılardan oluşan kostümleriyle birer meleğe dönüşen anasınıfı gösteri ekibindeki minikler, 23 Nisan kutlamalarında müzik eşliğinde gösterilerini sundu. Anasınıfı gösteri ekibinde görev alan 6 yaşındaki Gül Aydın, sabah törene gelirken telaş içerisinde 3.5 TL'lik gösteri ayakkabılarını evde unutup, yırtık sarı çizmelerle sahnedeki yerini alınca Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler ortaya çıktı.



‘Ayakkabısını evde unuttu’



Van Milli Eğitim Müdürü Yahya Yıldız, gösteri ekibindeki her öğrenciye kıyafet ve ayakkabıların verildiğini, yırtık çizme ile gösteriye çıkan öğrencinin de kendisine verilen tören ayakkabısını evde unuttuğunu açıkladı. Olayla ilgili okul yöneticilerinden bilgi aldığını belirten Yahya Yıldız, şunları söyledi:



``Çocuklar bir gösteri hazırlamışlar. Kıyafetlerini okul idarecileri ve öğretmenleri belirliyor. Renk uyumu için böyle yapılır. Bu her yerde de böyledir. Kostümler için 7 TL de para toplanmış. Durumu kötü olan ailelerin çocuklarından da para alınmamış. Minik kızımız Gül, maalesef gösteriye yetişme telaşıyla ayakkabılarını unutunca böyle bir manzara ortaya çıkmış. Bu durum bizi çok üzdü.''



Pazartesi gene Ortanca Köyü'ne gideceğini belirten Milli Eğitim Müdürü Yıldız, ``Biz bu okulda öğrencilere daha önce de yardım yaptık. Yine gideceğim ve ihtiyaç varsa yardım yaparız'' dedi.



5 çocuklu ailenin kızı



Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Gül Aydın'ı, bugün Ortanca Köyü'ne giden DHA muhabirleri, 23 Nisan kutlamalarının ardından bugün okullar tatil olduğu için evinde buldu. Olup bitenlerden ve fotoğrafının gazetelerde yer aldığından habersiz olan Gül, yaşları 3 ile 10 arasında değişen 4 kardeşiyle oynuyordu.



Gül, kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakırken annesi Nubar Aydın, eşi Mehmet'in İstanbul'da inşaat işçiliği yaptığını söyledi. Maddi durumlarının çok iyi olmadığını, eşinin 6 ayda bir köye geldiğini belirten Nubar Aydın, ``Beş çocuğumuz var. Eşim inşaatlarda çalışıyor. Çok az para gönderiyor. Hepsinin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyoruz'' demekle yetindi.



Bu arada Gül Aydın'ın, gösteri kıyafetinin altında yırtık çizmeli fotoğrafını gören yüzlerce hayırsever, telefona sarılarak Aydın Ailesi'ne yardım yapmak için yarıştı.