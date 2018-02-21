Vanlı kadınlar, Mehmetçik için atkı ve bere ördü

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VANLI kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için atkı ve bere ördü. Örülen atkı ve bereler, sınır birliklerine ulaştırmak üzere Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı\'na teslim edildi.

Van\'ın merkez Tuşba İlçesi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bir süre önce hayata geçirilen Tuşba İş Geliştirme ve Mesleki Eğitim Merkezi\'ndeki (TUŞMEK) kadınlar, bu kez de Afrin harekatına katılan askerler için bir araya geldi. Proje kapsamında bir araya gelen kadınlar, Mehmetçiğin üşümemesi için atkı ve bere ördü. Tuşba Belediyesi tarafından paketlenen atkı ve bereler, düzenlenen programla Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş’a teslim edildi. Teslime törenine Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, belediye çalışanları ile atkı ve bereleri ören kadınlar da katıldı.

Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Karataş, Vanlı kadınların el emekleriyle hazırlamış oldukları atkı ve bereleri en kısa süre içerisinde Türkiye’nin güvenliği için savaşan askerlere göndereceklerini söyledi. Korgeneral Karataş, \"Askerlerimiz bunu alırken çok sevinecekler. Teröristle mücadele azim ve kararlılıkları daha da artacağına inanıyorum. Bu faaliyetin Türkiye’nin bir ucundan Van’dan yapılması da ayrıca önem arz ediyor. Bu davranışın Vanlı vatandaşlarımızın kalplerinin Afrin’de kahraman askerlerimizin yanında olduğunun bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Belediye başkanımıza ve heyetine çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe de Vanlıların, Türkiye\'nin geleceğini ilgilendiren bu operasyona destek verdiğini belirterek şöyle konuştu:

\"Annelerimizin el emeği, göz nuruyla örmüş oldukları bereler, atkılar inanıyoruz ki, kahraman askerimizin, devletimizin bekası anlamında, devletimizin huzurunu bozacak olan tüm terör unsurlarına en güzel cevaptır. Özellikle Vanlı kardeşlerimizin, annelerimizin Türkiye’nin geleceği anlamında ümitvar olduklarını görüyoruz. Zeytin Dalı Operasyonuna katılan askerlerimizin de sağlık ve afiyetle tekrar yurdumuza döneceğine inanıyoruz. Tuşba Belediyesi olarak yanınızda olduğumuzu, her zaman hizmetinizde olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.\"

Atkı ve bereleri ören kadınlar adına bir konuşan Elif Teke de Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdiklerini ifade ederek, \"Hocalarımızın destekleriyle atkı ve berelerimizi ördük. Biliyoruz ki ordumuz askerimizin her türlü ihtiyacı gideriliyor. Ancak biz askerlerimizin morali yüksek olsun diye onlara bir şeyler ulaştırmak istedik\" dedi.

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