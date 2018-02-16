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Vanlı kadınlar, Afrin şehitleri için Kuran okuyup dua etti

VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kadın Yaşam Merkezi'ne gelen kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için Kuran okuyup, dua etti

16 Şubat 2018 14:18

VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Kadın Yaşam Merkezi\'ne gelen kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerler için Kuran okuyup, dua etti.
Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Yaşam Merkezi\'ne gelen bir grup kadın, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan ve operasyonda olan askerler için Kuran ve  mevlit okuttu. Kadın Yaşam Merkezi\'nde düzenlenen mevlid programına, kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Afrin şehitleri için fatiha okuyup, dua eden kadınlar, mevlide katılan davetlilere mevlit şekeri ikram etti.

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