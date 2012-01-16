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Politika

Vanlı depremzedeler için 56,2 milyon TL harcandı TBMM (A.A)

16 Ocak 2012 14:17

-Vanlı depremzedeler için 56,2 milyon TL harcandı TBMM (A.A)- 16.01.2012 - Van'lı depremzedeler için toplanan 259 milyon TL'nin 56,2 milyon TL'si harcandı. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın yazılı önergesini, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan Vekili (AFAD) Ejder Kaya'nın bilgi notuyla yanıtladı.  Atalay, Van depremi için toplanan yardım malzemelerinin kamu kuruluşlarına ait 6 depoda muhafaza edildiğini, malzeme kayıtlarının dağıtım sırasında tutulduğunu kaydetti. Depoların güvenliklerinin 24 saat emniyet ve jandarma tarafından sağlandığını ifade eden Atalay, kayıtlara geçen hırsızlık olayı yaşanmadığını bildirdi. Atalay, yardım malzemelerinin terör örgütünün eline geçtiğine ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti. Beşir Atalay, yardımların toplandığı depodaki yangınla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiğini kaydederek, ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığını bildirdi.  Depremzedeler için, 23 Aralık 2011 tarihi itibariyle Başbakanlık ve AFAD hesaplarında 178 milyon 400 bin TL, Diyanet İşleri Başkanlığı yardım hesaplarında 16 milyon 600 bin TL ve Kızılay yardım hesaplarında 64 milyon 100 bin TL olmak üzere, toplam 259 milyon 100 bin TL nakdi yardım toplandığını belirten Atalay, AFAD yardım hesaplarından 56 milyon 200 bin TL tutarında harcama yapıldığını ifade etti.

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