Vanlı dağcı 4 bin 167 metrelik Toubkal Dağı'na tırmandı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4\'üncü sınıf öğrencisi Fehmi Çalışkan, dağcı arkadaşı Fatih Bulut ile beraber Kuzey Afrika\'nın ve Atlas Dağları\'nın en yüksek zirvesi olan 4 bin 167 metre yüksekliğindeki Toubkal Dağı\'na tırmandı.

Aynı zamanda YYÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kurulan \'Dağ Sporları Topluluğu\'nun Başkanı Fehmi Çalışkan, İstanbul\'daki dağcı arkadaşı Fatih Bulut ile beraber Fas\'taki 2 günlük zorlu tırmanış ardından Kuzey Afrika\'nın ve Atlas Dağlarının en yüksek zirvesi olan Toubkal dağının zirvesine tırmandı. 7 yıldan bu yana dağcılık yapan Vanlı sporcu Çalışkan, \"İsviçre\'de bir dağcı ile tanıştık. Onun tavsiyesi üzerine ben ve İstanbul\'daki dağcı arkadaşım Fatih Bulut birlikte Kuzey Afrika ve Atlas Dağları\'nın en yüksek zirvesi Toubkal Dağı\'na tırmanış yapmaya karar verdik. 2 gün süren zorlu tırmanış ardından zirveye ulaştık\" dedi.

Van Gölü Havzası\'nın doğa sporları açısından ve dağcılık anlamında çok uygun bir coğrafya olduğunu da belirten Fehmi Çalışkan, şöyle dedi:

\"Norveç\'e, İran\'a, İsviçre- Fransa Alpleri\'ne tırmandım. Yurtiçinde başta \'Büyük Ağrı\' olmak üzere Aladağlar, Erciyes Dağı\'na tırmandım. Ama Van Gölü Havzası doğa sporları açısından ve dağcılık anlamında çok uygun bir coğrafya. Bu fırsatı ülkemizin değerlendirmesi gerekiyor. Bu coğrafyada dağcılık ve doğa sporları ile ilgili birçok etkinlik yapılabilir. Kamunun hem de özel sektörün sporculara destek vermesi ile bu sporun ülkemizde daha da yaygınlaşacağına inanıyorum.\"

Türk Bayrağı\'nı yurt içi ve dışında dalgalandırdığı için mutlu olduğunu söyleyen Çalışkan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'ne de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI