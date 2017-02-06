Vank’ın Çocukları: 1915 katliamında sağ kalan Dersimli Ermenilerin hikâyesi...

1915 katliamından sağ kalan Dersimli Ermenileri anlatan belgesel film Vank'ın Çocukları, 9 Şubat Pazartesi günü galasını yapacak.

Nezahat Gündoğan’ın yönetmen koltuğuna oturduğu belgesel filmin galası Beyoğlu Sineması’nda yapılacak.

Filmin tanıtım metni şöyle:

Belgesel film, 1915 Ermeni soykırımında sağ kalan Dersimli Ermenilerin 1937-38 Dersim Tertelesi’nde ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyor.

9. Yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Halvori Surp Garabed Vank’ı (Aziz Garabed Manastırı) 1915’den sonra Dersim’de yıkılmamış ve ibadet yapılabilen tek Hristiyan inanç mekânıdır. 1937 yılında bombalanır ve keşişi (papaz) gözaltına alınır. 1938 yılında ise tamamen yıkılır ve keşiş köyde yaşayan Ermeni ve Kızılbaş/Alevilerle birlikte öldürülür.

Ermenilerden geride birkaç yetişkin ve beş-altı çocuk kalır. Onlar da toplanarak Türkiye’nin değişik illerine sürgüne (zorunlu iskân) gönderilir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Türkleştirme ve İslamlaştırma politikaları gereği önce Ermeni isimleri değiştirilir Türk isimler verilir. Sonra kelime-i şehadet getirtilerek Müslümanlaştırılır.

Vank’ın Çocukları belgesel film ekibi, 75 yıl sonra, Dersim Tertelesi’nden sağ kalan fakat köklerinden koparılan bu Ermeni topluluğu bulmak için Konya, Bolu, İstanbul, İzmir, Dersim’de iz sürerek görüşmeler yaptı ve öykülerini kayıt altına aldı.

Vank’ın Çocukları belgesel filmi iki Tertele (1915 ve 1938) yaşamış Dersimli Ermenilerin Müslümanlaştırılan, Alevileşen çocukları ve torunlarının travmatik yaşamlarını, parçalanmış belleklerini, köklerini arama sürecini ve Dersim’e yolculuğunu anlatmaktadır…

Filmin künyesi

“Vank’ın Çocukları ” 70 dakika, 2016

Yönetmen: Nezahat Gündoğan

Yapımcı: Kazım Gündoğan - Miraz Yapım

Araştırma: Nezahat Gündoğan, Kazım Gündoğan

Görüntü Yönetmeni: Metin Dağ

Müzik: Nazım Çınar

Kurgu: Uğur Kutay

Danışman: Hovsep Hayreni