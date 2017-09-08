Vanity Fair'in baş editörü Graydon Carter görevinden ayrılıyor

ABD’de yayın yapan Vanity Fair’in baş editörü Graydon Carter, dergideki 25 yılının ardından istifa edeceğini açıkladı. İngiliz The Times gazetesi, Carter'ın dergiden yedi haneli maaş aldığını ve yerine kimin getirileceğinin belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Hollywood, Washington ve Manhattan medyasında başarılı işlere imza atan gazeteci, Vanity Fair dergisinin editörlüğüne 1992 yılında başladı. Watergate araştırmasında The Washinghton Post’un “Deep Throat” rumuzlu anonim kaynağının kimliğini ortaya çıkardı. Kendall Jenner ve Kylie Jenner’ın babası olan Caitlyn Jenner’ı Vanity Fair’e taşıyarak ilk kez transeksüel bir bireyin moda dergisi kapağında yer almasında rol oynadı.

Carter, Vanity Fair’in 2007 yılında yayımlanan Afrika sayısını 20 farklı kapakla çıkararak bu alanda da bir ilki gerçekleştirdi.

Carter, istifasıyla ilgili “Dergiyi medya dünyasının zirvesindeyken bırakıyorum hem basılı hem de dijital olarak... Ve şu anda hayatımda yeni bir şeyler yapmak istiyorum, zamanın çok değerli olduğunu biliyorum" açıklamasını yaptı.

İngiliz olduğunu her seferde gösteren ve bununla gurur duyduğu açıklanan Carter'ın, kendi deyimiyle dergiden "bahçe usulü"( garden leave) ayrılacağı belirtildi.

Ünlü gazeteci bu yılın Aralık ayının sonunda istifa edecek.