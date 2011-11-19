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Van'ın yeni yeri belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 'Van çevre yolunun etrafında, Erek Dağı'nın eteklerinde...

19 Kasım 2011 02:00

T24 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 'Van çevre yolunun etrafında, Erek Dağı'nın eteklerinde, Kevenli'de, kaya zemini olan bölgelerde yeni bir Van kurma çalışmalarımız var' açıklamasını yaptı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Van çevre yolunun etrafında, Erek Dağı'nın eteklerinde, Kevenli'de ve diğer sağlam bölgelerde yeni bir Van kurma çalışmaları olduğunu belirterek, ''Şu ana kadar 4 milyon kilometrekareye yakın arazi tespiti yaptık. Bunların hemen hemen tamamı hazine arazisi, kamu arazisi'' dedi.

Bakan Bayraktar, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile ortak basın basın açıklaması yaptı.


'TOKİ’NİN VAN’DA ÇOK İŞİ VAR'

Devletin, hükümetin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin Van'da yapması gereken birçok iş olduğunu belirten Bayraktar, Van merkezi için çok geniş çaplı bir master yerleşim planı üzerinde çalıştıklarını söyledi. Çalışmalar kapsamında birçok bölgede tespitler yaptıklarını ifade eden Bayraktar, çalışmaları Belediye ve Valilik ile yürüttüklerini dile getirdi.

Erciş'in master yerleşim planına ilişkin çalışmaların da sürdürüldüğünü anlatan Bayraktar, köylerin de master plan çerçevesinde yeniden yapılandırılacağını vurguladı.

Bayraktar, şöyle devam etti:

''Van merkezde, hemen Edremit'in kuzeydoğusundan başlayan ve Kalecik bölgesinin hemen kuzeyinde biten 41 kilometrelik çevre yolu inşaatı devam ediyor. 41 kilometrelik çevre yolunun etrafında Erek Dağı'nın eteklerinde, Kevenli'de, diğer sağlam bölgelerde, kaya zemini olan bölgelerde yeni bir Van kurma çalışmalarımız var. Rakam veremiyorum ama ne kadar ihtiyaç varsa modern hayatın gerektirdiği bütün donatılarla birlikte, şehrimizin gelişme aksını da bozmadan, fazla katlı olmadan, başbakanımızın da talimatı var, özellikle ikamet alanlarında 2,3 kat, maksimum 4 katı geçmemek suretiyle yeni bir şehir kuracağız. Yepyeni, pırıl pırıl, çok modern bir Van olacak. Bu Van'ı çok daha önemli bir cazibe merkezi haline getirecek.''


'TEKNİK AĞIRLIKLI BİNALAR ŞEHİR DIŞINA KURULACAK'

Van'ın gelişmesi, kalkınması ve güzelleşmesi için kamu binalarının önemli olduğunu ifade eden Bayraktar, mahkemeler, idare binaları ve hastaneler gibi kamu binaların şehrin merkezinde konuşlandırılacağını, ancak teknik ağırlıklı kamu binalarının şehrin dışında toplanacağını dile getirdi.

Çalışmaların belli bir noktaya getirildiğine işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"'Şu ana kadar 4 milyon kilometrekareye yakın arazi tespiti yaptık. Bunların hemen hemen tamamı hazine arazisi, kamu arazisi. Bunların arasında eğer kıraç alanlar, mera alanları varsa, bunlar için gerekirse kanun da çıkartmak suretiyle gereğini yapacağız. Bu konuda yanlış yapmamaya, en güzelini yapmaya gayret edeceğiz. En hızlı şekilde master planımızı yürütüyoruz.''

Erciş konusunda da çalışmaların sürdürüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, depremin ardından TOKİ'nin 3 bin konutun ihalesini tamamladığını vurguladı.

''Çok modern bir Van kurmak için kollarımızı sıvadık'' diyen Bayraktar, ilkbaharla birlikte Van'da müthiş bir canlılık olacağını, istihdam yaratılacağını söyledi. Bayraktar, Van'dan ayrılmak zorunda kalanların gelişen imkanlarla birlikte ilkbaharda Van'a döneceğini ifade etti.

Bakan Bayraktar, sağlık ve eğitim alanlarında yapılacaklar konusunda hızlı davranmak gerektiğine işaret ederek, çalışmalarda zeminin sağlamlığına ve ulaşım akslarına dikkat edeceklerini anlattı. Bayraktar, doğal ve arkeolojik sit alanları varsa bunlara zarar vermeden imar çalışmalarının yürütüleceğini kaydetti.


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