Van'ın Kurubaş Geçidi'nde kar çilesi

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-VAN ve çevresinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar, özellikle Van\'ın 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi\'nde çileye dönüştü. Yağışla birlikte etkili olan fırtına ve sis nedeneniyle yola hazırlıksız çıkan sürücüüler zor anlar yaşadı.

Van\'da bir haftadır etkili olan açık ve güneşli hava, bugün öğlen saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Rüzgarlı havanın ardından etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi. En büyük sıkıntı ise Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi\'nde yaşandı. Bölgede yağışla birlikte etkili olan fırtına ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda kalan birçok sürücü, araçlarına zincir taktıktan sonra ilerleyebilirken, Karayolları 111\'inci Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, karayolunun kapanmaması için sürekli çalışma yaptı. Sürücüler ise her kış mevsiminde Kurubaş Geçidi\'nde bu tür sıkıntıların yaşandığını belirterek, bölgenin sürekli denetim altında bulundurulmasıı ve tuzlama çalışması yapılmasını istedi.



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