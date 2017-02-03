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Van'ın Gürpınar Belediyesi'ne kayyım atandı

Van'ın Gürpınar Kaymakamı, belediyeye kayyım olarak atandı

03 Şubat 2017 22:13

Van’ın Gürpınar Kaymakam Osman Doğramacı, ilçe belediyesine kayyım olarak atandı.

Van Gürpınar Belediyesi'ne öğlen saatlerinde gelen polisler, DBP'li Belediye Başkanı Zeki Yıldız'ın izinde olması nedeniyle başkanlık görevine vekaleten bakan DBP'li meclis üyesi Tahirhan Oskay ve Belediye Eş Başkanı Yıldız Çetin'e kararı tebliğ etti. Gürpınar Belediyesine, İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı kayyım olarak atandı.

Belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, Belediyeye giriş ve çıkışlarda kimlik kontrolü yaptı. 

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