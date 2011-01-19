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Kültür-Sanat

Vanessa Paradis Türkiye'ye gelmiyor

Vanessa Paradis'in İstanbul'da Şubat ayında vereceği konser iptal oldu.

19 Ocak 2011 02:00

T24 - Şubat ayında gerçekleşecek konserin, sanatçının yaptığı bir film anlaşması nedeniyle iptal edildiği belirtildi.



Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Dünyaca ünlü Fransız sanatçı Vanessa Paradis, yeni yaptığı film anlaşması nedeniyle Avrupa Turnesi kapsamında 7 Şubat 2011 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek İstanbul konserini iptal etmiştir. 2011 yılı içerisinde yeni bir Avrupa Turnesi anlaşması yaptığı takdirde İstanbul'da da konser verecektir. Satılan konser biletlerinin ücretleri, Biletix tarafından iade edilecektir.''


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