Vanessa Paradis Türkiye'ye gelmiyor

T24

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Dünyaca ünlü Fransız sanatçı Vanessa Paradis, yeni yaptığı film anlaşması nedeniyle Avrupa Turnesi kapsamında 7 Şubat 2011 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek İstanbul konserini iptal etmiştir. 2011 yılı içerisinde yeni bir Avrupa Turnesi anlaşması yaptığı takdirde İstanbul'da da konser verecektir. Satılan konser biletlerinin ücretleri, Biletix tarafından iade edilecektir.''