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Vanessa Paradis ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu

Fransız şarkıcı Vanessa Paradis Hollywood’un ünlü aktörü Johnny Depp ile olan ayrılığıyla ilgili “Bizim aramızda olanlar sadece bizi ilgilendirir.” dedi

13 Ağustos 2012 18:35

Fransız şarkıcı/oyuncu Vanessa Paradis hollywood’un ünlü aktörü Johnny Depp ile olan 14 senelik beraberliğinin bitişiyle ilgili ilk kez konuştu.

Paradis yaşadıklarını popüler bir derginin son sayısında hayranlarıyla paylaştı.

“Karayip Korsanları”nın yıldızı Depp’ten ayrıldıktan sonra hayatının güzel gittiğini söyleyen Paradis sözlerine şöyle devam etti: “Bizim aramızda olanlar sadece bizi ilgilendirir. Sanatçıların ruhunu sattığını kim söylüyor? Çektiğiniz acılar üzerinden para kazanmaya çalışan insanlar var buna inanabiliyor musunuz? Ben şu an olmak istediğim yerdeyim. İnsanlar çift olmanın getirdiği bazı zorunluluklar olduğunu söylüyor. Bence sadece hayatındaki insanla birlikte olmak istemeniz gerekiyor. Mutluluk için bir reçetem yok ama hayatımdan memnunum. “

Bugünlerde “Cornouaille” adlı son filminin tanıtımlarıyla meşgul olan Paradis’nin Depp ile iki çocukları bulunuyor.

Bu yılın başında ayrıldıklarını açıklayan çift 2010 yılından beri objektiflerin önünde birlikte görüntülenmemişti. (ntvmsnbc)

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