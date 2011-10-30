Van'dan deprem göçü başladı

T24 - Van’da geçen hafta pazar günü meydana gelen ve il genelinde 596 kişinin yaşamını yitirdiği Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından kentten göç başladı.
Hasarlı evlerinden çıkarabildikleri eşyaları kamyonlara yükledikten sonra kentten ayrılan depremzedelerin gözü yaşlı vedaları, yürek burkuyor. Evleri hasarlı olmasına rağmen Van’ı terk etmeyen ve kiralık ev arayışına giren depremzedeler ise özellikle tek katlı müstakil evler ve hasar oluşmayan TOKİ konutlarında ev bulmaya çalışıyor. Emlakçılar, bölgedeki kiraların ilk etapta yüzde 30 oranında arttığına dikkat çekti.
Van’da geçen pazar günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem, Van kent merkezi ile Erciş İlçesi’nde büyük hasara neden oldu. Depremde il genelinde 596 kişi yaşamını yitirirken, enkaz altından 188 kişi sağ olarak çıkarıldı, 4 bin 152 kişi de hastanelerde tedavi gördü.
Felaketin ardından Van’da büyüklükleri 2 ile 3 arasında değişen 521, 3 ile 4 arasında değişen 790, 4 ile 5 arasında değişen 108 ve 5 ile 6 arasında değişen 7 olmak üzere, toplam 1400 artçı deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri yönünde uyardı. Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları bitirken, sadece Erciş İlçesi’nde kayıp 4 kişinin kaldığı düşünülen 2 binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Van ve Erciş’te ön haber tespit çalışmaları bitirilmek üzere olduğu ve binaların büyük bölümünde hazarlar meydana geldiği belirtildi.
Artçı sarsıntıların devam ettiği Van’da halk evlerine girmezken, kent özellikle geceleri terk edilmiş görünümüne bürünüyor. Esnafın büyük bölümünün işyerlerini açmadığı Van’da çadır kentlere yerleşen depremzedeler dışında kalan ve evleri hasar görenler de kendilerine kalacak güvenli bir yer bulmanın telaşını yaşıyor.
Okulların tatil olmasıyla öğretmenlerin ayrıldığı Van’dan şimdi de vatandaşlar ayrılıyor. Depremzedeler hasarlı evlerine girip, alabildikleri eşyalarını kamyonlara yükleyip göçlerini sürdüyor. Evleri hasar gören depremzedeler, hayalet kenti andıran Van’da başlarını sokacak bir konut olmadığı için kenti terk ettiklerini söyledi. Kış aylarında çadırlarda yaşanamayacağını belirten depremzedeler, okulların da ağır hasar görmesi ile çocukların yeni yapılacak okul veya onarılacak okullarda eğitim-öğretimin psikolojik açıdan sağlıklı olmayacağını kaydetti. Otogarlar doldu
Depremle birlikte vatandaşların kenti terk etmesi üzerine otogarda yolcu yoğunluğu da sürüyor. Otogarda yolcuların yoğun olması üzerine otobüs firmaları ek seferler düzenlemek zorunda kaldı. Dolup- taşan otogarda otobüslerin sürekli diğer illere yolcu taşıyor. Resmi nüfusu yaklaşık 370 bin olan Van merkezde halkın büyük bölümünün kentten ayrıldığı belirtildi.
İran'a gidenler var
Van’daki bazı depremzelerin ise akrabalarının bulunduğu İran’a gittiği belirtildi. Van’dan İran’a açılan Kapıköy Sınır Kapısı ile Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’ndeki Esendere Sınır Kapısı’nı kullanan depremzedelerin İran’a geçerek buradaki yakınlarının yanına yerleştiği öğrenildi. Kiralar arttı!
Yaşanan deprem felaketinin adından Van’da hasar görmeyen binalarda ise kira fiyatlarında çok cidi artışlar yaşanmaya başladı. Evleri hasarlı olmasına rağmen Van’ı terk etmeyen ve kiralık ev arayışına giren depremzedeler, özellikle tek katlı müstakil evler ve hasar oluşmayan TOKİ konutlarında ev bulmaya çalışıyor. Van Emlakçılar Derneği yetkilileri, kiraların ilk etapta yüzde 30 oranında arttığına dikkat çekti. Van’a 20 kilometre mesafedeki Edremit İlçesi’ndeki TOKİ konutlarında daha önce 300 lira olan ev kiraları 450 ile 500 liraya yükseldi. Ancak yükselen kiralara rağmen, konutlarda daire bulunamadığı belitildi.