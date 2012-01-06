Van'daki okullarda yarıyıl tatili yapılmayacak

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı, Van'da yaşanan deprem nedeniyle eğitime verilen aranın telafisi için bu bölgede yarıyıl tatilindeki iş günlerinde de eğitime devam edileceğini bildirdi.



Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Van'da 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 tarihlerindeki depremler nedeniyle Van merkez ve Erciş ilçesinde 10 hafta, diğer ilçelerde de 5 hafta süreyle eğitime ara verildiği hatırlatılarak, öğrencilere bu süre içinde eğitim-öğretim verilemediği belirtildi.



Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 50. maddesinde ve Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 37. maddesinde ders yılı içinde öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık ve olağanüstü hal ve benzeri durumlardan dolayı yapılamayan dersler için yoğunlaştırılmış yetiştirme programı uygulanacağı ifade edilerek, bu programların, çalışma saatleri içinde ve dışında öğretim yapılarak tamamlanacağı ve okul müdürlükleri ile il, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi.

''Bu programların, öğrenci ve velilerin psiko-sosyal durumları, eğitim-öğretim kurumlarının fiziki kapasitesi ve bölgenin koşulları dikkate alınarak günlük ders saatine doğrudan veya teneffüs sürelerini azaltarak veya blok ders yaparak 1-2 saat ilave etmek, yarıyıl tatilindeki iş günlerinde eğitime devam etmek ve 1 Ocak-8 Haziran dönemi boyunca hafta sonu günlerinin birinde eğitim vermek suretiyle düzenlenebilecektir. Örneğin, ilköğretim öğrencileri için yetiştirme programı, günlük ders saatine kalan eğitim dönemi boyunca 1 saat ilave, yarıyıl tatilinde 10 gün eğitime devam ve 1 Ocak-8 Haziran dönemindeki 20 hafta sonu günlerinin birinde (cumartesi veya pazar) eğitim verilmek suretiyle uygulanabileceği Van Valiliğine bildirilmiştir. Uygulama, Van Valiliği tarafından planlanarak başlatılacaktır.''



