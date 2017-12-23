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Van'daki huzur operasyonunda 4 kişi yakalandı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması' kapsamında denetimler yapıldı

23 Aralık 2017 17:05

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, \'Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması\' kapsamında denetimler yapıldı. Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.
Türkiye genelinde jandarma ve polis tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonları kapsamında, Van\'da sabit yol kontrolü uygulaması, araç ve şüpheli araması yapıldı. Denetimlerde 21.00-23.00 saatleri arasında ise halka açık yerler kontrol edildi. Jandarma bölgesinde 115 ekip ve 647 personelin katıldığı denetimlerde 5 bin 303 kişinin sorgulaması yapılırken, 2 bin 612 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalanırken, 5 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Denetimlerde görevli jandarma trafik timleri tarafından 36 araç sahibine 16 bin 254 TL idari para cezası uygulanırken, 14 araç trafikten yasaklandı. Ana yollar üzerinde gerçekleştirilen denetim ile eş zamanlı kaçakçılara yönelik tali yollarda yapılan aramalarda Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 9 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirilirken, araçta bulunan 2 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

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