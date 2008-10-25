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Van'daki DTP mitingi karıştı

Van'daki DTP mitingden sonra yürümek isteyen kalabalık, güvenlik güçlerine taş atınca, biber gazı ve sis bombası kullanan polis, kalabalığı dağıtmak için havaya ate

25 Ekim 2008 03:00

Van'da DTP tarafından düzenlenen mitingden sonra yürümek isteyen kalabalık, güvenlik güçlerine taş atmaya başlayınca polis müdahale etti. Biber gazı ve sis bombası kullanan polis, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı

Van'da DTP il örgütü tarafından düzenlenen "Ne Ergenekon, Ne AKP, Çözüm Demokratik Cumhuriyette" mitingi sakin başladı ancak olaylı bitti. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı mitingde Abdullah Öcalan lehine slogan atılırken, Öcalan'ın posteri ve PKK flamalarının açılmaması dikkat çekti. Miting sonunda polisi taş yağmuruna tutan grup, biber gazı, sis bombası ve havaya ateş açılarak dağıtıldı.
Belediye garaj alanında dün 10.00’da başlayan miting nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alan polis, kentin giriş ve çıkışlarında kimlik kontrolü yaparken, mitinge katılanları da üst aramasından geçirerek alana aldı.
Mitinge DTP Van milletvekilleri Fatma Kurtulan ve Özdal Üçer ile DTP'li bazı belediye başkanları da katıldı.
Miting alanında toplanan kalabalık, Öcalan ve PKK lehine Kürtçe sloganlar atarken alanın girişine de, "Mecliste Çıktı Tezkere, Vekil çocukları gitsin Askere" ve "Yola devam, inkara devam, yola devam imhaya devam, yola devam asimilasyona devam, yola devam işkenceye devam, işte AKP" yazılı afişler asıldı. Mitingde Öcalan’ın posteri ve PKK flamalarının açılmaması dikkat çekti.

Yürüyüşe müdahale

Kalabalık, Diyar, Özan Adar ile Ozan Aksin’in verdiği konserde Kürtçe türküler eşliğinde halay çekip eğlendi.
DTP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Alaattin Erdoğan ile Üçer’in konuşmalarının ardından DTP’nin seçim otobüsü Öcalan sloganları eşliğinde alandan ayrılırken kente doğru yürüyüşe geçen kalabalığın dağılması için polis uyarıda bulundu. Ancak polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı.
Göstericilerin güvenlik güçlerini taş yağmuruna tutması üzerine polis müdahale etti. Kısa sürede oluşan küçük grupları, polis zaman zaman biber gazı ve sis bombası kullanarak dağıtmaya çalıştı. Bu sırada caddeye ve ara sokaklara dağılarak barikat kurup, ateş yakmaya çalışan göstericiler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Polis havaya ateş açarak ve tazyikli su sıkarak grupları dağıtmaya çalıştı.

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