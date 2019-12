-Van'daki deprem yargı hizmetlerini de etkiledi VAN (A.A) - 18.11.2011 - Van'da meydana gelen deprem günlük yaşamın her alanını etkilerken, yargı da bundan payını aldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Van Adliyesi ile hakim ve savcılara ait lojmanlar depremden etkilenirken, yargılama işlemleri tümüyle durmadı, çadırlarda da olsa sürüyor. Depremden etkilenen Van Adliyesi hakkında uzmanların vereceği karar bekleniyor. Adalet Bakanlığından bir ekip, Van'da yargının durumu hakkında inceleme yapıyor. Adalet Bakanlığının Van'da yaptırdığı yeni adliye sarayı inşaatı henüz tamamlanmadı. Daha önce Ocak ayında bitmesi planlanan Adliye Sarayının, yaşanan depremden sonra, inşaatın istenen şekilde süremeyeceği ihtimalini de gözönünde bulundurarak tamamlanmasının ötelenmesi söz konusu. Mevcut adliye hakkında ''çalışılamaz'' raporu verilirse, Bakanlık yeni binanın inşaatını hızlandırma yoluna gidecek. Adliye hakkında ''çalışılabilir'' raporu verilirse, faaliyet mevcut adliyede yeni bina bitinceye kadar sürecek. Adalet Bakanlığı, her türlü seçeneği göz önünde bulunduruyor. Zorlu kış şartları dikkati alındığında, büyük çadır ve prefabrik yapılardan da yararlanılması söz konusu olabilecek. Depremden en çok etkilenen Van'ın Erciş ilçesinde de adliye hizmetine ara verilmemesi hedefleniyor. Uzmanlar Erçiş'te de çalışmalarını sürdürüyor ve hizmetin kesintiye uğramaması için her türlü seçeneği araştırıyor. Erciş'te hem adliye hem de lojmanları depremden etkilenen hakim, savcıların prefabrik yapılar ve büyük çadırlarda hizmet vermesi, konaklamaları için çalışmalar yürütülüyor.