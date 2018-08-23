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Van'da eylem hazırlığındaki PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde eylem hazırlığında olduğu belirtilen 1'i kadın, PKK'lı 2 terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi

23 Ağustos 2018 14:44

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Gürpınar ilçesinde eylem hazırlığında olduğu belirtilen 1\'i kadın, PKK\'lı 2 terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
Gürpınar İlçesi Tırşin Yaylası bölgesinde, PKK\'lı 2 teröristin belirlenmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada biri kadın, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Eylem hazırlığında olduğu saptanan teröristler ile birlikte 2 Kalaşnikof marka tüfek, 4 yabancı menşeli el bombası ele geçirildi. Teröristlerin barındıkları yerde ise çok sayıda örgütsel doküman ve malzeme bulundu.
Bölgedeki operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

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