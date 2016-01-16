Van'da zırhlı araca saldırı

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı polis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcı uzaktan kumanda ile patlatıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, zırhlı araçta maddi hasar meydana geldi.

DHA'nın haberine göre olay, akşam saat 20.45 sıralarında merkez Tuşba ilçesinin Akköprü Mahallesi’nde bulunan Akköprü İlk ve Orta Okulu yakınlarında meydana geldi. Yol kenarına bırakılan el yapımı patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, zırhlı araçta maddi hasar meydana geldi.