Van'da zabıta ekipleri kaçak kesim yapan barakaları kaldırdı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, hayvan pazarı yanında kaçak kesim yapan kasaplara ait barakaları yıkarak kaldırıldı.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, daha önce alınan kararlar doğrultusunda kaçak hayvan kesimi yapılan yerlerde denetim ve yıkım işlemlerini sürdürüyor. Bir süre önce eski hayvan pazarı yanındaki insan sağlığı açısından risk barındıran barakaları kaldıran zabıta ekipleri, bu kez de kaçak kesim yapan kasaplara yönelik operasyon yaptı. Emniyet güçlerinin de katıldığı operasyonda, kaçak kesim yapan kasaplara ait barakalar kepçe ile yıkılarak kaldırıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, denetimlerin aralıksız olarak devem edeceğini belirterek, \"Daha önce defalarca uyarmamıza rağmen, sağlıksız bir ortamda kaçak kesim yapılan barakaları bugün kaldırdık. Hem bu çirkin görüntüleri ortadan kaldırmak hem de insanların sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerimizi aralıksız olarak sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız hayvan pazarı içinde hijyenik bir ortamda veteriner hekimler gözetiminde kesim yapan mezbahanemizi tercih ederek, cüzi fiyatlarla kesim işlemini burada gerçekleştirebilirler\" dedi.

Sevinç, ayrıca, vatandaşların gördükleri usulsüzlükleri \'ALO 153\' zabıta ihbar hattına bildirmelerini istedi.



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