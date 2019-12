-Van'da yüksek öğretim Şubat'ta başlayacak VAN (A.A) - 02.11.2011 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, depremde hasar gören YYÜ yerleşkesindeki binalarda incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Özcan, yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Ülkenin zor günler yaşadığını ifade eden Özcan, terör olaylarında kaybedilen askerler ve sonrasında yaşanan elim deprem olayının herkesi derinden etkilediğini söyledi. Van'a 'Böyle bir durumda üniversitemiz için ne yapabiliriz, bu sıkıntıyı en kısa zamanda kolayca nasıl atlatırız?' sorularına cevap verecek çözümler aramak için geldiklerini belirten Özcan, toplantıda Erciş ve Van'daki durumu ele aldıklarını ifade etti. Prof. Dr. Özcan, Erciş'te meslek yüksekokuluyla ilgili ciddi sıkıntı olduğunu, erkek yurdunun tamamen yıkıldığını, okuldaki sorunun ise küçük tamiratlarla halledebilecek durumda olduğunu bildirerek, şöyle konuştu: ''Kız yurdumuzun 220 kişilik kapasitesi var. Bunu 440'lara çıkarmayı düşünüyoruz. İhtiyacımız olan toplam öğrenci sayımızı dikkate alırsak bin 600 kişilik yurda ihtiyacımız var. 440'ı bu mevcut yurttan elde edersek geriye kalan bin 200'lük bir ihtiyacımız oluyor ki prefabrik özelliği olan 600 odalı bir yurt inşa edersek her odada 2 kişi kalırsa bin 200 kişilik bir kapasite yaratılır. Böylelikle bu ihtiyacın giderileceğini düşünüyoruz. Erciş'teki bu ihtiyaçların giderilebilmesi için aynı zamanda oradaki öğretim üyeleri ve idarecilerimizin de barınma sorunlarını halledebilmek için 50 adetlik prefabrik konuta, lojmana daha ihtiyaç olacak.'' Söz konusu hazırlıklar için yapılacak çalışmayı anlatan Özcan, şunları kaydetti: ''Hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim-öğretim faaliyetlerine şubat ayında başlamayı düşünüyoruz. O zamana kadar ara vermek durumundayız. Van'da da rektörümüzün dediğine göre 13 binada kiriş çatlağı var. Kütüphanenin çok kötü durumda olduğunu ziyaretimizde gördük. Kütüphane binasının yeniden yapılması gerekiyor. Onun haricinde yeniden yapılacak binamız yok. Fakat bu tamirlerin yapılabilmesi için geçici olarak oldukça büyük sayıda dersliğe, yurda ve lojmana ihtiyacımız var. Şimdi bu durumda bize lojman, derslik ve yurt yapacaklarını söyleyen sivil toplum kuruluşları, devletimizin çeşitli kuruluşları ve devletimiz var. Bunlar da yakın zamanda yapılabilirse mesela eğer 6 bin kapasiteli prefabrik bir yurt yaratabilirsek bin 500 kapasiteli prefabrik başka bir mekan yaratabilirsek Kalkınma Bakanlığı da 3 bin-4 bin kapasiteli bir mekan yaratabilirse bütün barınma ihtiyaçlarımızı karşılamış olacağız. Tabii bunlar zor işler, hemen yapılması da beni oldukça endişelendiriyor fakat içinde bulunduğumuz durumun hassasiyetini göz önüne alarak elimizden gelen her şeyi yapıp bütün tarafları, paydaşları birleştirip bu mekanları yaratmamız, derslikleri, lojmanı ve yurtları yapmamız lazım.'' Beşiktaş Spor Kulübü Derneğinin kampüste yer verilmesi durumunda yurt yapacağını, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin de derslik yapımı için kendilerine teklifte bulunduğunu belirten Özcan, ''Bunlar çok güzel teklifler. Afet merkezine giderek, bu türden başka teklifler de varsa onları da çıkartıp önümüze yol haritası çıkarmak istiyoruz'' dedi. Özcan, Van için yapmayı planladıkları işlerin bunlarla sınırlı olmadığını ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti: ''Bir ölçüde mali destek de sağlamak istiyoruz. YÖK'te bir miktar paramız var ama bu paranın bu iş için kullanılması şu an için mümkün değil, mevzuat değişikliği gerekiyor. Bunu da Başbakanımızla konuştuktan sonra halledebilirsek öğrencilerimize bir miktar mali destek, öğretim üyelerimize mali destek ve burada çalışan idareciler için mali desteği de sağlamak istiyoruz ama bunun için mevzuat değişikliği yapılması ya da Başbakanımızla konuşmamız gerekiyor.''