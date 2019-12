-Van'da yoğun kar yağışı VAN (A.A) - 14.11.2011 - Kar yağışının etkili olduğu Van'da, çadır kentlerde yaşayan depremzedelerin en büyük sorunu dondurucu soğuk. Kar yağışı ve özellikle geceleri azalan hava sıcaklıkları Van Et ve Balık Kurumunun bahçesinde oluşturulan 188 çadırda yaşayan depremzedelere zor anlar yaşatıyor. Çadırda yaşayan depremzedelerden Muğdat Ersevinç, ''Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. Tek sıkıntımız çadır. Yardım yapılmıyor dersek, yalan olur. Her yerden yardımlar güzel geliyor. Şu anda kar yağışı olduğu için zor durumdayız. Çalışanlar da ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Gelmiyor dersek yalan olur, nankörlük olur'' dedi. Depreme Van'da mühendis olarak görev yaptığı sırada yakalanan kızına destek olmak için Karabük'ten gelen ve çadıra yerleşen Ahmet Çalışkan, sabaha kadar uyuyamadıklarını ifade ederek, ''Dün gece sıcaklık eksi 14 dereceydi. Geceleri çok soğuk oluyor. Gündüz rahatız. Devletimizin verdiği hizmet çok iyi. Yemede, içmede sorun yok. Sıkıntı çadırlarda. Buraların bir an önce prefabrik eve dönüşmesini bekliyoruz'' diye konuştu. Burhan Özgüler de, günlerin çok zor geçtiğini, 16 kişilik 2 ailenin tek çadırda kaldıklarını söyledi. Nasihat Özgüler ise kışlık çadır istediklerini belirterek, ''Hastamız, çocuklarımız var. Çadırdan başka hiçbir şey istemiyoruz. Burada her şey bize veriliyor'' ifadelerini kullandı.