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"Van'da yeni doğan bebek istismar sonucu hayatını kaybetti"

Soruşturma kapsamında hayatını kaybeden bebeğin annesi olduğu belirtilen kişi gözaltına alındı

30 Ocak 2017 03:44

Van’da özel bir hastaneye getirilen yeni doğan bir bebeğin, uğradığı istismar sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. 

dihaber’de yer alan iddia şöyle:

"Kentteki özel bir hastaneye getirilen 4 kilogram ağırlığındaki erkek bebek tedavi altına alındı. Yeni doğan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Otopsi işlemleri yapılan bebeğin vücudunda ısırık, darp izleri, ödem ve istismara uğradığına dair bulgular tespit edildi.

"İsmi ve kaç günlük olduğu bilinmeyen bebeğin T. ismiyle hastaneye getirildiği öğrenildi.

"Olayın emniyete intikal etmesi üzerine bebeği hastaneye getiren ve annesi olduğu belirtilen P.T. ve birlikte yaşadığı iddia edilen F. isimli şahıs gözaltına alındı.

"Gözaltına alınan P.T.’nin tutuklu bulunduğu cezaevinden doğum izni sonucu çıktığı öğrenildi.

"Soruşturma kapsamında P.T.’nin eşi ve bebeğin babası olduğu belirtilen D.T.’nin de arandığı belirtildi."

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