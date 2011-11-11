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Van'da yeni çadır kentlerin kurulmasına başlandı VAN (A.A)

11 Kasım 2011 16:58

-Van'da yeni çadır kentlerin kurulmasına başlandı VAN (A.A) - 11.11.2011 - Van'da depremin ardından yeni çadır kentlerin kurulmasına başlandı.  Van'da iki gün önce meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından, mevcut 3 çadır kente yenileri ekleniyor.  Van Kalesi'nin yanındaki boş alanda sabah saatlerinden itibaren çalışma başlatan 100 Mehmetçik, öğlen saatlerine kadar 200 çadır kurdu. Elektrik sistemi ve ısıtıcıların da kurulacağı çadırlara, vatandaşlar yerleşmeye başladı.    Çadır kentteki çalışmaların tamamlanmasının ardından sıcak yemek servisine başlanacağı bildirildi.  Yeni çadır kentlerle birlikte Van merkezde toplam 8 çadır kent kurulmuş olacak.

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