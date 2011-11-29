-Van'da yardım deposundaki yangın kontrol altına alındı VAN (A.A) - 29.11.2011 - Van'da, depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarını yerinde izleyen Van Valisi Münir Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü bir olayla karşı karşıya olduklarını söyledi. ''Ölü ve yaralımız yok şükürler olsun'' diyen Karaloğlu, şu bilgileri verdi: ''Yedi depodan üç tanesi zarar gördü bu yangından. Bu depolarda 5 bin metrekare halıfleksimiz zarar gördü. Karayollarının 5 bin adet yol kenar plastik dikmesi zarar gördü, trafik levhaları zarar gördü. İkinci el giysiler vardı, tasnif edilmek için bekleyen ikinci el giysiler zarar gördü. Bir miktar çocuk bezi ve tuvalet kağıdı vardı, onlar zarar gördü. Burada bizi korkutan, Karayollarının kimyasalları vardı, yol boyaları ve tinerleri, onlara sıçramadan, yangın kontrol altına alınmış durumda, soğutma çalışmaları devam ediyor. Bundan sonra artık inşallah söndürülecek.'' Karaloğlu, yangının çıkış sebebinin sorulması üzerine, ''Büyük bir ihtimalle elektrik kontağındın çıktığını düşünüyoruz şu an için, itfaiye müdürlüğünün yapacağı çalışmayla kesinleşebilir, şu an ilk bilgi elektrik kontağından çıktığıyla ilgili'' dedi. Bu arada, yangın sırasında, Van Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği ekiplerince, bitişikteki depolarda bulunan yardım malzemeleri dışarı çıkarıldı. Yardım malzemeleri, kamyonlara yüklenerek ildeki diğer depolara götürüldü.