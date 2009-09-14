Van'da yabancı sermayeli ilk fabrika

Dünyanın birçok yerinde yatırımları olan BURUS Şirketler
Grubu'nun, Van'da yatırım yapmak için müracaatta bulunduğu
belirtildi.
Van Ticaret ve Sanayi Odası'ndan
(VATSO) yapılan açıklamaya göre, daha önce görüşmeler yapmak üzere VATSO Yönetim
Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu'nu ziyaret eden ve bu konuda fikir alışverişinde
bulunan Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hans Schreier, yatırım ve şirket kurulması
için gerekli işlemlerini tamamladıktan sonra, VATSO'ya üyelik kaydını
gerçekleştirdi.
Yatırım yapmak için kararlı olduğunu ve bu konuda
çalışmaların son noktaya geldiğini belirten BURUS Şirketler Grubu Başkanı Hans
Schreier, şunları söyledi:
“Van Ticaret ve Sanayi Odası'na üyelik
kaydımızı gerçekleştirdik. Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapmak için
girişimlerimizi başlattık. 2009 yılı sonuna kadar üretim yapacak şekilde yatırım
planlamamızı gerçekleştirdik. İlk olarak Van'da prefabrik yapı elemanları
üzerine yatırımımızı yapacağız.”
VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir
Kandaşoğlu da kente yabancı sermayenin gelmesi açısından bu yatırımı
önemsediklerini anlatarak, şunları kaydetti:
“Şirket Başkanı Hans
Schreier ile yaptığımız görüşmede, yatırım yapmaları halinde her türlü desteği
sağlayacağımızı belirtmiştik. Bugün odamıza üyeliklerini yaparak, ilk adımı
atmışlardır. Ayrıca Van Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapmak için
girişimlerde bulunmuşlardır. Van OSB Müteşebbis Heyet Başkanı olan Sayın
Valimizle birlikte yabancı sermayeli bu firmamıza, arsa tahsis etmek için
çalışmalarımız devam etmektedir. En kısa sürede Van Organize Sanayi Bölgesi'nde
yabancı sermayeli ilk yatırım gerçekleştirilecektir.”
Kandaşoğlu, kentin
kalkınması ve gelişmesi için bölgenin yatırımcılar için cazip hale getirilmesi
gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:
“Özellikle sınır ili olmamız ve
İran gibi bir pazara yakın olmamız, ilimizi yatırımcılar için çekici kılacaktır.
Bu durumu fırsata çevirmek için yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Bugün burada
yıllardır verdiğimiz mücadelenin sonuçlarını paylaşıyoruz. Ülkesinde önemli
yatırımları olan Alman BURUS Şirketi ilimizi yatırım alanı olarak belirlemiştir.
Ciddi, kararlı ve gerçekten yatırım yapmak isteyen herkese her türlü desteği
sağlamaya hazırız.”
Kandaşoğlu, daha sonra VATSO'ya üyeliğini yapan BURUS
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hans Schreier'e, sicil belgesini takdim
etti. Hans Schreier ise Kandaşoğlu'na, kendilerine sundukları destek anısına,
Almanya'da yaşadıkları Berlin Kentini sembolize eden bir plaket takdim
etti.