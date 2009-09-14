Van'da yabancı sermayeli ilk fabrika

Dünyanın birçok yerinde yatırımları olan BURUS Şirketler Grubu'nun, Van'da yatırım yapmak için müracaatta bulunduğu belirtildi.



Van Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (VATSO) yapılan açıklamaya göre, daha önce görüşmeler yapmak üzere VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu'nu ziyaret eden ve bu konuda fikir alışverişinde bulunan Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hans Schreier, yatırım ve şirket kurulması için gerekli işlemlerini tamamladıktan sonra, VATSO'ya üyelik kaydını gerçekleştirdi.



Yatırım yapmak için kararlı olduğunu ve bu konuda çalışmaların son noktaya geldiğini belirten BURUS Şirketler Grubu Başkanı Hans Schreier, şunları söyledi:



“Van Ticaret ve Sanayi Odası'na üyelik kaydımızı gerçekleştirdik. Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapmak için girişimlerimizi başlattık. 2009 yılı sonuna kadar üretim yapacak şekilde yatırım planlamamızı gerçekleştirdik. İlk olarak Van'da prefabrik yapı elemanları üzerine yatırımımızı yapacağız.”



VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu da kente yabancı sermayenin gelmesi açısından bu yatırımı önemsediklerini anlatarak, şunları kaydetti:



“Şirket Başkanı Hans Schreier ile yaptığımız görüşmede, yatırım yapmaları halinde her türlü desteği sağlayacağımızı belirtmiştik. Bugün odamıza üyeliklerini yaparak, ilk adımı atmışlardır. Ayrıca Van Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapmak için girişimlerde bulunmuşlardır. Van OSB Müteşebbis Heyet Başkanı olan Sayın Valimizle birlikte yabancı sermayeli bu firmamıza, arsa tahsis etmek için çalışmalarımız devam etmektedir. En kısa sürede Van Organize Sanayi Bölgesi'nde yabancı sermayeli ilk yatırım gerçekleştirilecektir.”



Kandaşoğlu, kentin kalkınması ve gelişmesi için bölgenin yatırımcılar için cazip hale getirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:



“Özellikle sınır ili olmamız ve İran gibi bir pazara yakın olmamız, ilimizi yatırımcılar için çekici kılacaktır. Bu durumu fırsata çevirmek için yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Bugün burada yıllardır verdiğimiz mücadelenin sonuçlarını paylaşıyoruz. Ülkesinde önemli yatırımları olan Alman BURUS Şirketi ilimizi yatırım alanı olarak belirlemiştir. Ciddi, kararlı ve gerçekten yatırım yapmak isteyen herkese her türlü desteği sağlamaya hazırız.”



Kandaşoğlu, daha sonra VATSO'ya üyeliğini yapan BURUS Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hans Schreier'e, sicil belgesini takdim etti. Hans Schreier ise Kandaşoğlu'na, kendilerine sundukları destek anısına, Almanya'da yaşadıkları Berlin Kentini sembolize eden bir plaket takdim etti.



