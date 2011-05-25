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VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU VAN (A.A)

25 Mayıs 2011 14:37

-VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU VAN (A.A) - 25.05.2011 - Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, 2 minibüs ve 1 otomobilde toplam 565 kilo 555 gram toz esrar ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkıyatı ihbarı üzerine Van'ın Gürpınar ve Özalp ilçelerinde operasyon başlattı. Batı illerine götürülmek üzere İran'a sınır köylerden alındığı belirlenen uyuşturucuları taşımakta kullanılan 2 minibüs ve 1 otomobil, kent girişindeki polis kontrol noktalarında durduruldu. Araçlarda zulalanmış toplam 565 kilo 555 gram toz esrar bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili olarak gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

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