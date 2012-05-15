Van'da 'toz kaldırdı' diye bebek taşıyan ambulansa saldırdılar

Van'ın Çaldıran ilçesinde, içinde hasta bulunan ambulansı ''toz çıkardığı'' iddiasıyla durduran saldırganlar, 2 acil tıp teknisyenini darp etti.



Çaldıran Devlet Hastanesi 112 Acil Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapan Levent Erol ve Süleyman İnan, gece geç saatlerde solunum yetmezliği bulunan bir bebeği ambulansla Van'a getirmek için hastaneden ayrıldı.

Ambulans’ın hastaneden ayrılmasından kısa süre sonra 'toz çıkardığı' iddiasıyla aracı durduran ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen bazı kişiler, sürücü Erol ile İnan'ı araçtan indirdi.

Sağlık çalışanlarını darbeden zanlılar, ambulansa da zarar verdi.

Çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesiyle zanlılar olay yerinden uzaklaştırıldı.

Sağlık görevlileri de ambulansa binerek hasta bebeği Van Bölge ve Eğitim Hastanesi'ne ulaştırdı.

Sol gözünde morarma ve şişme oluşan sağlık görevlilerisi Levent Erol ise İpekyolu Devlet Hastanesi'ne giderek muayene oldu ve darp raporu aldı.

Olayın duyulması üzerine hastaneye giden İl Sağlık Müdürü Bilal Acar, acil tıp teknisyenlerine 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağını söyledi.

Acar, olayla ilgili kamu davası açacaklarını ve konunun takipçisi olacaklarını belirterek''Avukatımız olayın hemen ardından konuya müdahil oldu. Saldırının net olarak sebebi belli değil ama ambulansın geçerken toz çıkardığı gibi çok anlamsız nedenler var. Konuyu araştırıyoruz.'' dedi