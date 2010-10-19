-VAN'DA TOPLU MEZARDAN 25 İSKELET ÇIKARILDI VAN (A.A) - 19.10.2010 - 1915 olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Gevaş ilçesine bağlı Yanıkçay köyünde kazı yapıldı. Gevaş ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Yanıkçay köyünde, Ermeni çeteleri tarafından katledilen Müslüman Türklerin toplu mezarının ortaya çıkarılmasına yönelik Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cevat Başaran'ın katılımıyla kazı gerçekleştirildi. Prof.Dr. Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gevaş ilçesine bağlı Yanıkçay köyünde bir toplu mezar kazısı gerçekleştirildiğini ifade ederek, bu kazıyla 1915 olayları sırasında bölgede Ermeniler tarafından katledilen Müslüman Türkler'e ait yeni belge ve bulgular ortaya çıktığını söyledi. Köyün yaşlılarından edinilen bilgiye göre, Ermeni çetelerinin çevrede topladıkları köylüleri, Yanıkçay'a getirerek topluca katlettiğini anlatan Prof.Dr. Başaran, bu insanların topluca katledildikten sonra 3 büyük çukura toplu olarak gömüldüklerini bildirdi. Prof.Dr. Başaran, 1 no'lu mezarda kazı yaptıklarını ve 25 iskelet ortaya çıkardıklarını belirterek, altaki iskeletleri çıkarmadıklarını, 1 no'lu mezarda 150 iskelet bulunduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Prof.Dr. Başaran, kayıtlara göre, bölgedeki katliamlarda 500 Türk'ün öldürüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu: ''Toplu mezar kazısı esnasında çıkan bulgular arasında, kadın iskeleti, erkek iskeleti, çocuk iskeletleri topluca üst üste yığılarak bırakılmış. Üzerlerinde giysi parçaları var. Giysilerin düğmeleri, bilezikler, yüzükler ayakkabı parçaları, saç parçaları, başörtü parçaları ortaya çıktı. Bu bulgular bize katledildiklerini gösteriyor. Düzenli olarak biçimlendirilmiş bir mezar değil. Topluca katledikten sonra, toplu şekilde gömüldükleri anlaşılmakta.'' Prof.Dr. Başaran, kazı çalışmasında insanların silahla öldürüldüklerine dair bulguya rastlamadıklarını ancak kemiklerdeki darp izine göre süngüyle öldürülmüş olabileceklerini kaydetti.